Ositos ayudan a familiares de víctimas de COVID en México

CIUDAD DE MÉXICO (AP)- En un taller de la Ciudad de México, el dolor de los familiares que han perdido seres queridos toma forma de oso.

Este grupo de mujeres conoce el costo humano que ha tenido la pandemia. La propia diseñadora Irma de la Parra sufrió la partida de un viejo amigo, Martín Elizalde de 53 años.

“¿Cómo va a ser posible que ya nadie lo pudimos ver ni su familia? ¿Pues menos nosotros, verdad que somos amigos? Entonces decidí, pensé en hacer un osito, con prendas de personas que murieron por Covid y otras enfermedades.” Dijo Irma de la Parra, Diseñadora de modas.



Después de su experiencia, supo de muchas familias que no abían podido despedirse o dar un último abrazo a sus seres queridos, los hospitales mexicanos no suelen permitir visitas a los pacientes infectados por Covid.

Así que decidió crear una forma de dar abrazos interminables.



“Cuando me entero de las historias me da muchísima tristeza. A veces estoy aquí llorando con mi hija. Sí, la verdad, sí siento. Me da mucha tristeza. Pero ¿Qué cree? Que son sentimientos encontrados, porque cuando entregamos los ositos, ¡ay no! La gente se pone contenta, entonces siento yo que es como una manera de sanar un poco su dolor.” Dijo Irma de la Parra.

Y con esa intención Jessica Mata mandó a fabricar tres osos, para recordar a su padre Gonzalo Mata que falleció a finales de diciembre a causa del Covid y del cual no pudo despedirse.

Es que para nosotros es como un poquito calmar el dolor que nosotros sentimos porque vemos las prendas y nos acordamos. Y es muy bonito saber que tienes algo que a lo mejor está cerca de ti y que es de la persona que querías.” Dijo Jessica Mata, quien perdió a su padre Gonzalo Mata a causa del Covid en diciembre del 2020.

Se tardan unos tres días en facturarlos y cada oso es terminado a mano. Algunas de las prendas enviadas por los familiares están tan desgastadas que tienen que coser forros para que resistan.-

De la Parra dice que no busca obtener beneficios con los osos y por eso decidió cobrar solo 10 dólares por cada uno. Está convencida que cuando la pandemia pase regresaran sus clientes habituales, pero aún así no abandonará a los ositos.

Lissette Romero, Associated Press