Médicos de Tampa Bay advierten sobre el peligro de fiestas de graduación en medio de aumentos de casos de COVID-19 entre los adolescentes

TAMPA, Florida (WFLA) – Los médicos del Área de la Bahía emiten una advertencia a los adolescentes que asisten a fiestas de graduación antes de ir a la universidad.

Use una máscara y tenga en cuenta el distanciamiento social.

La comunidad médica está preocupada por un aumento que están viendo en un grupo, en particular, que dan positivo por COVID-19, y eso es gente joven.

“Hay tanto que aún no sabemos sobre el virus”, dijo el Dr. Paul Nanda del Hospital General de Tampa.

Se considera un rito de iniciación para las personas mayores que se gradúan de la escuela secundaria, que asisten a fiestas con amigos antes de que todos vayan por caminos separados para la universidad o las carreras.

Sin embargo, en una pandemia, una fiesta repleta de niños es lo último que los médicos quieren ver y lo que más temen, especialmente con el hecho de que más personas en su adolescencia tardía y veinte años se infecten.

“Desafortunadamente, los jóvenes escuchan, ‘Oh, soy joven. Estaré bien’. Estamos viendo a muchos jóvenes ir a fiestas de graduación, tal vez no tomando el consejo tan en serio como deberían “. El Dr. Nanda le dice a 8 On Your Side.

El Dr. Paul Nanda está a cargo de los Centros de Atención de Urgencia del Hospital General de Tampa en toda el área. Él dice que están viendo a muchas personas más jóvenes ir a fiestas sin máscaras o distanciamiento social en mente.

El Dr. Nanda lo llama “frustrante”.

“Cuando eres más joven, eres más caballeroso, crees que eres invencible”, dijo.

El Dr. Nanda espera que los padres se tomen unos minutos para recordarles a los estudiantes de último año que se gradúen que se disfracen mientras están en una fiesta y tengan presente el distanciamiento social. Es la única forma, dice, de que los jóvenes se mantendrán a salvo.

