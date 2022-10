ZIONSVILLE, Ind. ( WXIN ) — Un médico que se postula para un puesto en la junta escolar de Zionsville, Indiana, generó controversia después de defender a los nazis en una serie de comentarios en línea y etiquetar a todos los horrorizados por sus palabras como “enemigos”.

El Dr. Matt Keefer, quien afirma que va en contra del “despertar” y el “adoctrinamiento” en las escuelas, declaró en un comentario de Facebook que “no todos los nazis eran ‘malos'”, al responder a una pregunta sobre su definición de adoctrinamiento.

Se le preguntó a Keefer si consideraba que los maestros que educaban a los estudiantes sobre la Masacre de Tulsa, o que les enseñaran que los nazis eran malos, serían considerados como agentes de adoctrinamiento.

Keefer respondió afirmando: “No todos los nazis eran ‘malos’ como usted especifica. Hicieron cosas horribles. Estaban en un grupo frenético”.

“Cuando escuchas declaraciones como esta, disminuye el Holocausto, disminuye la memoria”, dijo Jacob Markey, director ejecutivo del Consejo de Relaciones con la Comunidad Judía de Indianápolis (JCRC).

“Tenemos familias; tenemos sobrevivientes que aún están vivos, que viven en Indianápolis, en todo el mundo. Muchos de ellos son los únicos que sobrevivieron; esto duele mucho por dentro”, agregó Markey.

Muchos en las redes sociales disgustados con el comentario de Keefer lo llamaron para que explicara su postura. Sin embargo, Keefer mantuvo su opinión y afirmó que “ciertamente hubo nazis malvados. También hubo buenas personas que tenían que ser nazis”.

“El régimen nazi fue malvado: el asesinato en masa de 6 millones de judíos y millones de otras personas porque no se ajustaban a las creencias de los nazis”, dijo Markey a WXIN. “No podemos disminuir el evento de ninguna manera. Tenemos que recordar lo que pasó para que esto no vuelva a suceder”.

Keefer también defendió su postura al invocar la “psicosis de formación de masas”, una teoría infundada que llamó la atención después de que el Dr. Robert Malone la presentara en el podcast “The Joe Rogan Experience”. Muchos conspiradores de COVID-19 han usado el término para sugerir que millones de personas han sido “hipnotizadas” para creer las ideas principales sobre COVID-19.

Malone también usó la teoría para explicar la Alemania nazi mientras estaba en el podcast de Joe Rogan, al igual que lo hizo Keefer.

Sin embargo, los expertos en psicología dicen que el concepto no está respaldado por evidencia y que teorías similares han sido desacreditadas durante mucho tiempo.

“Ningún psicólogo respetable está de acuerdo con estas ideas ahora”, dijo John Drury, psicólogo social de la Universidad de Sussex que estudia el comportamiento colectivo.

La indignación por los comentarios de Keefer continuó extendiéndose con los padres de los estudiantes de Zionsville contactando a los medios de comunicación para expresar su disgusto o inquietud con Keefer haciendo dichos comentarios como candidato para la Junta Escolar de ZCS.

La madre Hilary Heffernan dijo que la carrera de la Junta Escolar de ZCS es una que ella sigue de cerca y es muy importante para ella.

“Va más allá de la lectura, la escritura y las matemáticas. Se trata de pensamiento emocional y crítico, igualdad e inclusión para ayudar realmente a los estudiantes a prosperar en los Estados Unidos de hoy”, dijo Heffernan. “El hecho de que haya personas que salgan y pongan esta toxicidad en el ciberespacio y en la comunidad realmente demuestra que necesitamos criar a los niños para que sean pensadores críticos”.

Heffernan dijo que los comentarios recientes hechos por Keefer la preocuparon profundamente y la decepcionaron.

“Es muy triste que este sea el liderazgo o los adultos de nuestra comunidad guiando a nuestros niños hoy y más de una docena de personas están diciendo, ‘ve, ve por ellos, ve por los débiles’. El hecho de que estemos en este lugar es absolutamente repugnante”, dijo Heffernan. “Tenemos que abordarlo, tenemos que saber mejor ahora, y tenemos que hacerlo mejor ahora”.

A raíz de la indignación, Keefer publicó una actualización de estado en la que etiquetó a los consternados por sus comentarios en defensa de los nazis y promoviendo una teoría infundada como “izquierdistas” y “enemigos mezquinos”.

“Sé que los que odian tienen que odiar”, escribió, “así que continúen lanzando sus burlas. ¡Solo me estoy volviendo más fuerte en la comunidad!”

Después de comunicarse con Keefer para ver si hablaría sobre sus declaraciones, muchos de sus comentarios y publicaciones, incluidos los mencionados en este artículo, se eliminaron de su Facebook.

Keefer no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios. En cambio, publicó una actualización de Facebook en la que decía que estaba preparando una respuesta a la “mala interpretación” de sus comentarios.

Varias horas después, Keefer publicó un largo mensaje en el que redoblaba su postura y afirmaba que creía que estaba “en lo cierto” al decir que no todos los nazis eran malos. Sin embargo, afirmó que no era un simpatizante de los nazis y que “nunca lo será”.

WXIN se ha comunicado con los miembros de la Junta Escolar de ZCS junto con los candidatos actuales que se postulan para escaños en las próximas elecciones contra Keefer.

Debbie Ungar, presidenta de la Junta de Fideicomisarios de las Escuelas de la Comunidad de Zionsville, respondió en nombre de la junta escolar diciendo:

El candidato a la junta escolar de Zionsville, Tim Hardt, respondió con la siguiente declaración:

“No he hablado con Matt. He apoyado públicamente a su oponente Sarah Sampson en esa carrera y sigo apoyando a Sarah. Estoy seguro de que hablarás con él directamente pero, para mí, los comentarios son preocupantes. Hay no hay necesidad de equivocarse cuando se trata del partido nazi: eran malvados. Además, hubo gente buena que se negó a unirse al mal, algunos pagaron por su condena con su libertad y sus vidas”.

Michael Berg, actual miembro de la junta escolar y candidato en las próximas elecciones, proporcionó la siguiente declaración:

Me enteré de los comentarios del Dr. Keefer y me perturbaron. El Dr. Keefer no ha sido tímido a la hora de hacer amplias generalizaciones sobre muchos grupos de personas con las que no está de acuerdo, pero busca una discusión matizada de las acciones de los nazis. Quizás lo más preocupante para mí es su aparente deseo de cooptar el sufrimiento de las víctimas del Holocausto en un esfuerzo por reclamar un tipo similar de victimización para sí mismo por los desacuerdos con las estrategias de mitigación de COVID-19. Me preocupa que el Dr. Keefer y candidatos como él se postulen para puestos en la junta escolar con motivaciones impulsadas por sus creencias políticas. La responsabilidad final de un miembro de la junta escolar, y mi razón para postularme, es garantizar que todos los estudiantes tengan acceso a una educación pública de alta calidad.

miguel berg