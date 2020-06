Médico de Pinellas cree que los casos de COVID-19 aumentarán si los cambios no ocurren de inmediato

Para subtítulos en Español has clic en la sección de ajustes

ST. PETERSBURG, Florida (WFLA) – Cuando tres bares en St Petersburg y un restaurante en Tarpon Springs cerraron durante el fin de semana después de que los empleados dieron positivo para COVID-19, el Dr. Mark Michelman no se sorprendió.

“No soy solo un ciudadano, soy un médico”, dijo el Dr. Michelman. “Soy un médico preocupado”.

El Dr. Michelman pasó años como Vicepresidente de Asuntos Médicos en el Hospital Morton Plant. Desde entonces se retiró, pero ha estado observando los números de coronavirus muy de cerca, y se pregunta por qué el gobernador DeSantis permitiría que se abrieran barras cuando los números parecen estar aumentando.

“He visto estas fotos todo el tiempo donde están hombro con hombro, gritando y gritando, sin máscaras, sin distanciamiento social”, dijo el Dr. Michelman. “Y cuando el gobernador abre los bares, muchas personas en los bares pertenecen al grupo de edad que ahora es altamente infeccioso”.

Los bares que cierran son The Galley en 27 4th St. N, Park y Rec DTSP en 100 4th St. S. y Avenue Eat + Drink en 330 1st Ave. S.

El restaurante que está temporalmente cerrado es Rusty Bellies. Según la página de Facebook del restaurante, espera reabrir en algún momento de esta semana.

El Dr. Michelman cree que el gobernador Desantis necesita reconsiderar qué negocios deberían reabrir y cuáles deberían permanecer cerrados.

“Ya tenemos tres mil muertes, ¿cuántas muertes más queremos?” Interrogó el Dr. Michelman. “Y está claro que el gobernador abrió el estado por razones económicas y no por eso, y al hacerlo a expensas de la vida humana”.

En el futuro, el Dr. Michelman está extremadamente preocupado de que el estado parezca estar invitando a otros al deporte y la Convención Nacional Republicana, que podrían aumentar aún más los números de COVID-19.

ARCHIVO – En esta fotografía del 21 de julio de 2016, el confeti y los globos caen durante las celebraciones después del discurso de aceptación del candidato presidencial republicano Donald Trump en el último día de la Convención Nacional Republicana en Cleveland. El presidente Donald Trump exigió el lunes 25 de mayo de 2020 que el gobernador demócrata de Carolina del Norte firme “inmediatamente” al permitir que la Convención Nacional Republicana avance en agosto con plena asistencia a pesar de la actual pandemia de COVID-19. Los tuits de Trump del lunes sobre el RNC, planeados para Charlotte, se producen solo dos días después de que Carolina del Norte registrara su mayor aumento diario en casos positivos hasta el momento. (Foto AP / Matt Rourke, Archivo)

“Nuestro presidente no quiere tener ningún recubrimiento facial, no quiere ningún distanciamiento social y ¿cómo se hace eso en un auditorio con 25, 30, 35,000 personas? No va a suceder”.

