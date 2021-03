Meals on Wheels ayuda a los confinados a casa a vacunarse en Tampa

Para subtítulos en Español haga clic en la sección de ajustes

TAMPA (WFLA) – Meals on Wheels of Tampa entrega más de 800 comidas calientes a personas confinadas en sus hogares todos los días.

“Las personas que no pueden salir de su casa, las personas que no pueden ir a la tienda, no pueden ir al médico sin una ayuda extrema”, dijo Steve King de Meals on Wheels.

Las mismas personas que reciben ayuda de Meals on Wheels también tienen dificultades para salir de sus hogares para vacunarse contra COVID-19.

Meals on Wheels se ha asociado con el condado de Hillsborough para ayudar, proporcionando la vacuna a las personas que la desean, pero que no pueden salir de la casa para vacunarse.

“Hacer un esfuerzo adicional y poder proporcionarles esta vacuna les da la seguridad de que están a salvo. Les quita el miedo y la ansiedad que muchos sienten cuando están aislados”, dijo King.

El condado de Hillsborough también está trabajando para ayudar a las personas con Medicaid a recibir la vacuna. Muchos de ellos pueden salir de la casa, pero es posible que no tengan transporte para llegar a los lugares donde se administra la vacuna.

“Si tiene Medicare y necesita transporte y tiene problemas para llegar a un lugar, puede usar los servicios de Medicare sin costo”, dijo Kevin Watler del Departamento de Salud del Condado de Hillsborough.

Cualquier persona con Medicaid que desee la vacuna puede llamar al 877-259-1055 para concertar una cita para la vacuna y el transporte.