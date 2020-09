‘Me sentí como una escena de la película El Fugitivo’: Habla el hombre arrestado por entrar sin autorización en Discovery Island

ORLANDO, Florida (WESH) – Richard McGuire fue arrestado en abril por entrar sin autorización en la Isla Discovery de Disney World.

Su arresto fue noticia porque la isla ha estado cerrada a los visitantes durante más de 20 años.

Dijo que quería compartir su versión de los hechos.

“Desde que era un niño, quería llegar a esa isla”, dijo McGuire.

McGuire se llama a sí mismo una especie de aventurero de la vida salvaje. Su canal de Youtube llamado Southern Pirates Outdoors está lleno de videos de él explorando pantanos y capturando grandes tortugas y caimanes.

McGuire dijo que quería ir a Discovery Island para hacer un video, no sobre Disney, sino sobre la vida salvaje allí.

“Se han capturado lubinas de 15 libras en ese lago antes. Los árboles de la isla fueron traídos de todo el mundo”, dijo McGuire.

En abril, McGuire hizo el viaje a Orlando y cruzó a la isla privada donde instaló el campamento.

“Es una de las islas más hermosas en las que he puesto un pie”, dijo McGuire.

La cosa cambió rápidamente después de que McGuire fue captado por una de las cámaras de seguridad de Disney.

Llamaron a la policía y pronto decenas de agentes del alguacil rodearon la isla.

“Se sintió como una escena de la película” Fugitive “. Nunca esperé que fuera tan intensa”, dijo McGuire.

“¿Sientes que la policía y Disney reaccionaron exageradamente?” Preguntó Thorud.

“Yo diría que sería un eufemismo que hayan reaccionado exageradamente”.

Durante un día completo, los agentes registraron la isla. Algunos incluso sacaron sus armas.

McGuire dijo que sabe que la policía estaba haciendo su trabajo, pero cuando vio sus armas se quedó paralizado.

“En ese momento no sabía cómo sería mi seguridad”, dijo McGuire.

McGuire dice que se escondió y finalmente trató de salir de la isla, pero la policía lo encontró en su bote.

Fue arrestado y acusado de traspaso.

McGuire tiene una prueba programada para octubre y dice que definitivamente no lo volvería a hacer.

“Sí, no recomendaría a nadie que vuelva a intentar salir. Yo diría que no. Consígale un agente de fianzas porque va a ir a la cárcel. No vale la pena”, dijo McGuire.

