“Me encanta mucho aquí&”: Shaquil Barrett listo para regresar para otra temporada con los Bucaneros

TAMPA, Florida (WFLA) – Hablaron para que existiera.

Bruce Arians, el entrenador en jefe de los Tampa Bay Buccaneers, proclamó públicamente que un puñado de jugadores agentes libres, incluido el apoyador Shaquil Barrett, se quedaría en Tampa. Lo hizo el día del desfile de botes de celebración del Super Bowl.

“Tu * BLEEP * tampoco va a ninguna parte”, le dijo Arians a Barrett en el escenario.

Jason Licht, el gerente general del equipo, ha estado creando grandeza de manera constante y claramente no está listo para lavarse las manos.

“Teníamos un gran equipo y no hay razón para no querer intentar traerlo de vuelta e intentar hacerlo de nuevo, pero hacerlo aún mejor esta vez”, dijo Barrett el miércoles. “Jason Licht, es un gerente general de clase mundial y aplaudo cada movimiento que ha estado haciendo desde el primer día en que estuve aquí”.

Arians y Licht están comprometidos con el proceso de mantener unido al equipo y Barrett, quien siempre ha querido seguir siendo un Tampa Bay Buccaneer, también está comprometido.

“Honestamente, estaba todo concentrado en regresar aquí, regresar aquí”, dijo Barrett cuando se le preguntó si consideraba las ofertas de otros equipos. “Por lo general, los equipos ganan y dejan que las personas vayan y caminen porque la gente suele exigir un salario más alto de lo que los equipos están dispuestos a pagar, pero lo hicimos funcionar. Movimos algunas cosas, hicimos un trato increíble con otros tipos que estaban libres, y no hay razón por la que no podamos hacerlo. Todos, desde la cima hasta la base de la organización, han sido perfectos aquí, asombrosos, haciendo un gran trabajo, y me encanta mucho aquí “.

Barrett acordó un contrato de cuatro años por valor de $ 72 millones después de recibir la etiqueta de franquicia de los Buccaneers el año anterior.

“No estaba realmente preocupado por ser etiquetado como franquicia”, dijo Barrett. “Jason Licht fue realmente honesto y cumplió su palabra todo el tiempo. Esta organización, por eso me encanta estar aquí. Por lo general, lo llevan 100 contigo y te dicen cómo está “.

Barrett comentó sobre el legado que espera dejar en la ciudad de Tampa, su nuevo hogar.

“Quiero ser conocido definitivamente en la comunidad. Quiero comenzar a retribuir a la comunidad aquí y, luego, en el campo, quiero ser conocido como uno de los mejores en mi posición ”, dijo Barrett. “Quiero hacerlo de manera constante durante todo el año que viene. Ganar otro Super Bowl, esa es también mi motivación “.

El equipo dio a conocer el acuerdo de Shaquil Barrett y, ahora, están enfocados en “ir por dos”.