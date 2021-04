Más pagos de estímulo 'plus-up' en camino a los contribuyentes esta semana, dice el IRS

Stack of 100 dollar bills with illustrative coronavirus stimulus payment check to show the virus stimulus payment to Americans

WASHINGTON (NEXSTAR) – El Servicio de Impuestos Internos anunció que casi 2 millones de pagos de estímulo “adicionales” salieron esta semana como parte del Plan de Rescate Estadounidense de $1.9 billones.

Los pagos comenzaron a procesarse el 9 de abril para enviarse el miércoles, pero es posible que algunos estadounidenses hayan visto depósitos provisionales o pendientes en sus cuentas a principios de semana.

Esta es la quinta ronda de controles de estímulo y proporciona a los estadounidenses que califiquen $ 1,400. También ofrece pagos adicionales o complementarios a los ciudadanos que anteriormente recibían pagos de estímulo parcial pero que ahora pueden demostrar que eran elegibles para recibir más. Los pagos adicionales también aseguran que los primeros contribuyentes cuyas declaraciones de impuestos de 2020 los hagan, o sus dependientes, elegibles para recibir dinero de estímulo reciban sus pagos.

Según el IRS , más de 320,000 pagos en esta última ronda por un valor de $ 450 millones, fueron a beneficiarios de Asuntos de Veteranos que reciben pagos de beneficios pero que normalmente no presentan una declaración de impuestos y no usaron la herramienta de no contribuyentes.

Otros 850.000 pagos de estímulo, calculados en casi $ 1.6 mil millones, fueron a destinatarios de cheques de estímulo elegibles para quienes el IRS no tenía la información necesaria para emitir un pago pero que recientemente presentaron una declaración de impuestos.

Hubo 7000,000 pagos adicionales por valor de $ 1.2 mil millones que se destinaron a los contribuyentes que recibieron un pago parcial o ningún pago debido a su información fiscal de 2019, pero se volvieron elegibles para recibir más dinero en la ronda de pagos de este año después de presentar su declaración de impuestos de 2020. devoluciones.

Finalmente, 72,000 pagos se enviaron a los beneficiarios del Seguro Social que no presentaron una declaración de impuestos en 2019 o 2020 y no utilizaron la herramienta de no contribuyentes del IRS.

“Estos pagos de ‘plus-up’ podrían incluir una situación en la que los ingresos de una persona cayeron en 2020 en comparación con 2019, o una persona tuvo un nuevo hijo o dependiente en su declaración de impuestos de 2020, y otras situaciones”, dijo el IRS en un comunicado anunciando los pagos.

Por ejemplo, alguien que presentó una declaración individual y ganó $ 150,000 en 2019 no habría sido elegible para un cheque de estímulo durante la pandemia porque el salario habría excedido los requisitos. Si esa persona perdió su trabajo al comienzo de la pandemia y ganó menos de $ 60,000 en el transcurso de 2020, menos del límite máximo de $ 75,000 para individuos, sería elegible para un pago adicional después de presentar sus impuestos de 2020. Si tuviera un hijo durante ese mismo año, también habría un pago de estímulo adicional para su nuevo dependiente.

Las personas pueden consultar la herramienta Get My Payment en el sitio web del IRS para ver el estado de sus pagos de estímulo y plus-up. La información adicional sobre los pagos de impacto económico también está disponible en el sitio web del IRS.