Más de 400 familias recogen cajas de comida durante la colecta de alimentos del sur de Tampa

TAMPA, Fla. (WFLA) – Durante tres horas el martes, la gente entró en el estacionamiento de una iglesia en necesidad de una necesidad.

Se repartieron cientos de cajas de comida, justo antes de las vacaciones, en un momento en que la pandemia se desata y el futuro económico de la gente sigue siendo incierto.

“Hemos tenido una persona sin trabajo. He tenido suerte. He podido trabajar”, dijo Lynne Bullington, residente de South Tampa.

Entró en la iglesia católica St. Patrick con su familia alrededor de las 11 am para conseguir un palco.

(Foto de WFLA)

“Tenemos vecinos que nos traen comida. Y cuando tenemos más, les llevamos comida, así que trabajamos todos juntos para asegurarnos de que nos cuiden a todos”, dijo.

Es el espíritu comunitario.

Ese espíritu se manifestaba fuera de la iglesia.

Bullington y cientos de personas más se detuvieron en la campaña de recolección de alimentos, encabezada por la representante estatal de Florida Jackie Toledo, miembros de la iglesia y Farm Share.

“Hay tantas familias desempleadas y gente que busca trabajo. Esta es una forma de retribuir a la comunidad”, dijo Toledo.

(Foto de WFLA)

Durante horas, los voluntarios cargaron autos y camiones y desearon a la gente una Feliz Navidad mientras se alejaban con lo esencial.

Se regalaron más de 400 cajas llenas de frutas y verduras, productos lácteos y otros artículos.

Es un gesto simple para los necesitados.

“Todos hemos estado allí antes. No estamos haciendo preguntas. No sabemos si es para ti o para otra familia. Podrías llevárselo a otra persona. Aquí no hay juicio”, dijo Toledo a 8 On Your Side.