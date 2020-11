Manuel Merino jura como nuevo presidente de Perú

(NBC News) - Los televidentes de NBC recibirán una dosis doble de "The Grinch" esta temporada navideña.

El clásico "How the Grinch Stole Christmas" se transmitirá por NBC el viernes por la noche después del Día de Acción de Gracias. Luego, el miércoles 9 de diciembre, se emitirá en la red una producción teatral de dos horas de "Dr. Seuss, The Grinch Musical", protagonizada por la estrella de "Glee", Matthew Morrison, como el personaje principal.