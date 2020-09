Manifestantes y conductores chocan en el sur de Tampa cuando una mujer llama al 911 para pedir ayuda

Para subtítulos en Español has clic en la sección de ajustes

TAMPA (WFLA) – El martes en el sur de Tampa, una multitud de varias docenas de manifestantes bloqueó Howard Avenue.

Los testigos dicen que los manifestantes bloquearon los autos y gritaron a los conductores durante más de veinte minutos, un conductor incluso llegó a llamar al 9-1-1 para pedir ayuda.

“Un grupo de personas ha bloqueado mi auto y me han bloqueado, así que no puedo moverme. Necesito a la policía ahora. Estoy en problemas”, dijo el conductor no identificado al despachador de emergencias.

Mientras la mujer hablaba con el despachador por teléfono, se pueden escuchar otras voces ordenando al conductor que retroceda y se dé la vuelta. La mujer del coche se negó.

Mientras hablaba con el despachador, otro conductor de un camión salió a una acera y rodeó a los manifestantes que corrían detrás del conductor del camión.

El video del teléfono celular de la escena muestra una apertura y la mujer que habla por teléfono con el 9-1-1 intenta irse, pero un manifestante le bloquea el camino.

En publicaciones en las redes sociales, las personas que afirman ser parte de la protesta dicen que la mujer detrás del volante intentó atropellarlos deliberadamente.

La mujer en el automóvil le dijo al operador del 9-1-1 que tenía miedo. Mientras intentaba salir, un Kia blanco chocó contra su todoterreno.

“Simplemente me golpearon … Simplemente me golpearon … Simplemente me golpearon”, le dijo la mujer al despachador del 9-1-1.

Llegó la policía y arrestó a Tatiana Elisa Muñoz y la están acusando de agresión agravada con arma mortal y detención ilegal.

La policía de Tampa dice que Muñoz fue parte de la protesta y condujo en sentido contrario por Howard Avenue para bloquear el tráfico antes de golpear a la víctima.

El jefe de policía de Tampa, Brian Dugan, insta a todos en estas situaciones a ser pacientes y dice que tanto los manifestantes como los conductores tienen derechos.

“Es una situación muy delicada y todo depende. Los manifestantes no tienen derecho a tomar las carreteras, pero si hay tantos en una calle, tampoco se puede conducir entre la multitud”, dijo Dugan.

El abogado de defensa criminal Bryant Camareno dice que los conductores se enfrentan a acciones penales si conducen entre una multitud de manifestantes en las calles.

“La responsabilidad cívica es una vía de doble sentido. Los manifestantes tienen derecho a protestar, tienen derecho a bloquear el tráfico siempre que sea pacífico, temporal, razonable. Si soy el conductor, tengo la responsabilidad de permitirles hablar en paz y no puedo hacer nada para evitar que digan lo que piensan, protesten y ciertamente no puedo chocar con ellos o embestirlos con mi auto porque entonces eso se eleva al nivel de un crimen. Si soy el conductor, corto de que mi vida esté en peligro, entonces solo tengo que aguantarlo. Si los golpeo de alguna manera, podría ser tan poco como un delito menor de agresión, una agresión agravada o un asalto agravado o Dios no lo permita un asesinato “, dijo Camareno.

ÚLTIMAS NOTICIAS: