Manifestantes se reúnen fuera del Departamento de Policía de Tampa

* El video de arriba es una repetición de los eventos que se desarrollaron en el Departamento de Policía de Tampa en el centro de Tampa el sábado por la mañana. El video fue tomado en vivo, por lo que se recomienda la discreción del espectador.

TAMPA, Florida (WFLA) – A medida que surgen protestas en todo el país tras la muerte de George Floyd, docenas de manifestantes se reunieron en el Departamento de Policía de Tampa el sábado por la mañana.

El dolor y la indignación continúan extendiéndose por todo el país, en respuesta a la muerte de George Floyd.

Floyd, un hombre negro murió el lunes mientras era arrestado por la policía de Minneapolis.

Un video de 8 minutos del incidente muestra a un oficial de policía blanco con su rodilla en el cuello de Floyd, de 46 años, mientras suplica: “Por favor, por favor, por favor, no puedo respirar”. Minutos después, Floyd se queda en silencio. Más tarde fue declarado muerto.

Desde la muerte de Floyd, el oficial de policía visto en un video con la rodilla en el cuello de Floyd, no solo ha sido despedido sino que a partir del viernes por la tarde , Derek Chauvin ha sido arrestado y acusado de asesinato y homicidio involuntario de tercer grado.

Las consecuencias de la muerte de Floyd han conmocionado al país, especialmente en el epicentro de donde ocurrió el incidente fatal: Minneapolis, Minnesota.

Las protestas se convirtieron en disturbios durante toda la semana, dejando a su paso tiendas saqueadas y edificios incendiados.

La protesta por la justicia para Floyd, ahora se ha acogido en todo el país, con protestas en Phoenix, Denver, Louisville, Memphis y Columbus.

Ahora, las protestas están programadas en el área de Tampa Bay.

“Esta es una protesta pacífica. Permítanme dejar claro ese punto en blanco. Esta es una protesta pacífica. No estamos aquí para incitar disturbios. No estamos aquí para despeinar las plumas. Estamos aquí para dar a conocer la situación”. dijo Ali Muhammad, líder del grupo de activistas del área de Tampa Bay, el New Black Panther Party.







El New Black Panther Party , planea realizar una protesta afuera de la estación del Distrito 3 de la Policía de Tampa al mediodía de este domingo.

“Le pedimos que traiga sus letreros, agua, su máscara. Le pedimos a todos que sigan las pautas de los CDC y salgamos y tomemos conciencia de la violencia sin sentido y el asesinato de un joven negro que fue linchado aquí en Estados Unidos hace unos días ”, dijo Muhammad.

Muhammad le dice a WFLA.com que su primer llamado a la acción comenzó después de la muerte de Trayvon Martin en 2012.

“Nací en el movimiento cuando Trayvon Martin fue baleado por George Zimmerman. George Floyd es la misma situación, es solo un año diferente ”, dijo Muhammad. “En 2020, los hombres afroamericanos siguen siendo asesinados a tiros por la policía”.

El domingo, el New Black Panther Party no solo espera traer a la vanguardia la historia tensa y tumultuosa entre los afroamericanos y las fuerzas del orden público, sino que también espera abordar la violencia y el aumento del crimen dentro del área de Tampa Bay.

“Estamos aquí por violencia sin sentido aquí en nuestros vecindarios. En los últimos tres meses, Tampa ha tenido un aumento en los homicidios y tiroteos. Todas las noches recibo llamadas de asesinatos en bloques, este bloque, ese bloque. Hay represalias y guerras de pandillas en la ciudad de Tampa. Esa es también la atención a la que debemos concienciar ”, dijo Muhammad.

El Nuevo Partido de la Pantera Negra llevará a cabo su Justicia “No puedo respirar” para George Floyd Solidarity el domingo 31 de mayo al mediodía en 3808 N 22nd St., Tampa.

OTRAS PROTESTAS PROGRAMADAS:

La protesta Justicia por George Floyd recibió a estudiantes de Tampa Bay para una sociedad democrática

CUÁNDO: sábado 30 de mayo a las 2 p.m.

DÓNDE: 56th Street y Fowler Ave, Temple Terrace, Florida

Justice For George Floyd + Todas las demás víctimas de brutalidad policial

CUÁNDO: sábado 30 de mayo a las 2 p.m.

DÓNDE: 175 5th St N, St. Petersburg, FL 33701

Justicia para la protesta de George Floyd – Tampa

CUANDO: Domingo a las 5 PM – 7 PM

DÓNDE: Curtis Hixon Waterfront Park 600 North Ashley Drive, Tampa, Florida 33602