Manifestantes se reúnen en una casa de Florida que pertenece al oficial de Minneapolis que se arrodilló en el cuello de George Floyd

ORLANDO, Florida (WFLA) – Manifestantes y oficiales de policía se reunieron el viernes frente a una casa de Florida que pertenece al agente de policía despedido de Minneapolis Derek Chauvin, acusado de la muerte de George Floyd.

El sheriff del condado de Orange, John Mina, se dirigió a la reunión el viernes, diciendo que su oficina está al tanto y que monitorea la situación.

“Al igual que muchas otras personas, hace un par de días supimos a través de las redes sociales que el ex policía de Minneapolis, de hecho, tenía una dirección, un hogar, aquí en Windermere”, dijo Mina. “Salimos a monitorear la situación”.

El sheriff Mina dice que entiende que la casa Windermere es una casa de vacaciones. Él dice que sus oficiales pudieron ponerse en contacto con la familia del ex oficial y les dijeron que la familia no está en la casa de Florida en este momento y que no tienen intención de ir a la casa.

“Entendemos que las personas en Minneapolis, las personas de todo el país y las personas de nuestra propia comunidad están sufriendo”, dijo Mina. “Y entendemos que la gente quiere hacer algo, quiere protestar”.

Mina también se dirigió al video que provocó indignación en todo el país, mostrando a Chauvin arrodillado en el cuello de Floyd mientras Floyd le suplicaba que no podía respirar.

“Ese video me molesta. Como abogado durante 30 años, ver algo así de alguien, que ahora es parte de nuestra profesión, hacer eso y ver a esa persona en una posición boca abajo, esposada con una rodilla en la mano. la parte superior de su cuello es muy inquietante “, dijo.

Como han dicho otros jefes de policía, Mina señaló que cree que sería una buena idea que sus agentes vean el video desde Minneapolis durante el entrenamiento.

“Hemos estado entrenando durante décadas de reducción, del hecho de que necesitamos intervenir si vemos a alguien usando fuerza excesiva”, dijo. “Al igual que si viéramos a un ciudadano hacerle eso a alguien, si uno de nuestros diputados u oficiales lo está haciendo, tenemos que intervenir y tomar medidas o somos tan responsables como esa persona”.

Hasta ahora, Mina dice que la situación en el Condado de Orange ha sido pacífica.

“Solo pedimos a las personas que protesten pacíficamente y por todo lo que he visto y oído, creo que eso es exactamente lo que vamos a conseguir aquí en el Condado de Orange”, dijo. “Estoy orgulloso de los residentes en el Condado de Orange, la forma en que han estado protestando pacíficamente”.

Esta es una historia en desarrollo, por favor revise las actualizaciones.