Mamá de Sarasota quiere que el agente sea responsabilizado luego de un altercado físico con su hijo adolescente

CONDADO SARASOTA (WFLA) – El diputado del condado de Sarasota, Neil Pizzo, permanece de licencia administrativa esta semana luego de un altercado físico que envió a un preso adolescente al hospital.

El ayudante de 46 años estaba trabajando en el centro penitenciario de menores en Sarasota el 1 de septiembre, la noche en que ocurrió el presunto incidente . El video publicado en WFLA.com por la oficina del alguacil muestra una discusión verbal entre el diputado Pizzo y un recluso de 17 años que se convierte en un altercado físico.

El alguacil Tom Knight dice que se está llevando a cabo una investigación de asuntos internos para determinar si el uso de la fuerza por parte del oficial fue aceptable o no.

El alguacil Knight dice que dejó al agente de licencia tan pronto como vio el video del incidente.

“Cuando vi el video, me llamaron la atención, ciertamente reconocí algo que inicialmente no me gustó ver o lo que vi, por eso puse al oficial en servicio administrativo inmediato”, dijo el alguacil Knight. .

“Lo que estamos viendo en este momento es: ¿son precisos los informes del oficial que presentó? ¿Son consistentes y sus acciones concuerdan con la forma en que operamos aquí en la Oficina del Sheriff del condado de Sarasota? ¿Hizo algo para tratar de aliviar la situación? , o qué causó que ocurriera esa situación o ese encuentro? ” Knight agregó. “Una vez más, no conozco esa información, nadie sabe realmente en este momento”.

La madre del adolescente quiere que el diputado Pizzo rinda cuentas por lo que sucedió dentro del centro de menores. Ella dice que el video fue demasiado difícil de ver para ella.

“Los primeros segundos del video, no pude soportarlo porque no hizo nada malo”, dijo Latiesh Morris.

En una declaración escrita, el ayudante Pizzo dijo que se le pidió al adolescente varias veces que se quitara las manos del interior de la camisa. No hay audio en la grabación de video, pero Pizzo dijo que el adolescente hizo múltiples amenazas verbales y, en un momento, dijo: “Te volaré la maldita cabeza, no eres un policía de verdad”.

El diputado dijo en su declaración que era “eminente [sic] me atacaran”.

El alguacil Knight dice que la grabación del video y todas las declaraciones escritas están bajo revisión.

“Al final del día, juramos mantener la paz, y palos y piedras romperán tus huesos, pero las palabras nunca te dañarán”, dijo el Sheriff Knight. “Realmente no me importa lo que me diga un joven de 17 años o lo que les diga a los empleados que trabajan para mí. Si no los está haciendo daño, está bien. Las palabras nunca lastiman a nadie. Las manos lastiman a las personas”.

“No me importa lo que le dijo el menor o si dijo algo para provocarlo, realmente no importa”, continuó. “Lo que tenemos que averiguar es, ¿fue amenazado? ¿Usó la fuerza que era razonable, correcta y necesaria? ¿Y trató de aliviar la situación? Y llegaremos al fondo de eso y haremos lo correcto. determinación.”

Los registros muestran que el adolescente está acusado de posesión y venta de cocaína y de violar la libertad condicional.

“El video habla por sí solo. No importa lo que haya hecho en el pasado. Es lo que hizo en ese momento”, dijo la madre del adolescente. “La gente puede sacar todas estas cosas diferentes y tratar de hacer que mi hijo se vea mal o lo que sea. No hizo nada malo. Se necesita justicia”.

El alguacil Knight dice que los antecedentes penales del adolescente son irrelevantes en lo que respecta a la investigación de asuntos internos.

“Ha tenido muchas interacciones con la policía y muchos cargos por armas en el pasado, pero eso es irrelevante”, dijo el Sheriff Knight. “Una vez que están bajo nuestro cuidado y custodia, una vez que están en un centro de evaluación de menores, somos responsables del tratamiento de las personas bajo nuestro cuidado y custodia”.

La investigación de asuntos internos está en curso.

