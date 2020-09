Maestro de Hillsborough protesta luego de que el distrito niega la solicitud para enseñar desde casa

TAMPA, Fla. (WFLA) Es la segunda semana que las Escuelas Públicas del Condado de Hillsborough vuelven a abrir para aprender después del feriado del Día del Trabajo, pero un maestro de secundaria está protestando por la decisión del distrito de negar su solicitud de enseñanza desde el hogar.

El martes marcó el sexto “día de desafío” para el maestro Ryan Haczynski. Aunque no ha regresado al salón de clases, continúa ayudando a sus alumnos desde casa.

“La teoría del conocimiento es una clase muy especializada”, dijo a la junta escolar durante un comentario público. “Los maestros de TdC no crecen en los árboles”.

Los estudiantes de Hacynski están a la mitad de un curso obligatorio para graduarse del programa de Bachillerato Internacional en Strawberry Crest High School.

“Quiero que (la junta escolar) sepa que estoy diciendo que estoy enfermo y que todavía estoy trabajando para apoyar a mis estudiantes de último año con esta clase especializada que imparto”, dijo a 8 On Your Side antes de la reunión. “Tienen dos evaluaciones importantes y no puedo defraudarlos”.

Hace dos semanas , Haczynski dijo que la condición de salud subyacente de su esposa es parte de la razón por la que quería una enseñanza desde casa. También dijo que a los maestros se les ha negado el mismo nivel de elección que se les brinda a las familias de los estudiantes.

Cuando 8 On Your Side se comunicó por primera vez con el distrito sobre la situación de Hacynski, un portavoz respondió en parte: “No todas las solicitudes de los empleados pueden recibir un ajuste razonable”.

“Hay varias formas en que podríamos solucionarlo, pero el distrito solo está tratando de tratar a todos por igual y dejar que las personas que se van a tomar la licencia se vayan”, dijo Haczynski.

Pase lo que pase a continuación, dijo que el apoyo de sus estudiantes es lo que más recordará.

Una petición dirigida por estudiantes que insta al distrito a permitir que Haczynski enseñe desde casa tiene más de 4.500 firmas.

Después de que se acaben sus diez días de enfermedad el próximo lunes, Haczynski está trabajando con el distrito para tomar una licencia prolongada. Le dijo a 8 On Your Side que todavía planea hacer Zoom con sus estudiantes desde casa para asegurarse de que terminen los ensayos requeridos para la graduación.

