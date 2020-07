Maestra de St. Pete no está contenta con el plan de reapertura de las Escuelas Pinellas

ST.PETERSBURG, Fla. (WFLA) – En el área de Tampa Bay, los distritos están luchando por elaborar un plan después de una orden estatal de reabrir las escuelas cinco días a la semana.

Las Escuelas del Condado de Pinellas lanzaron un borrador de su plan de reapertura para el nuevo año escolar el jueves por la noche. Dice cuándo todos los estudiantes y el personal deben usar máscaras en el campus, pero si lees la letra pequeña, eso no es completamente cierto.

8 Christine McLarty, reportera de la Oficina del Condado de Pinellas de su lado, habló con una maestra preocupada por el plan.

“Hay algo de lenguaje allí que plantea algunas preguntas”, dijo una maestra de 74th Street Elementary en St.Pete, Michelle Gibson.

Gibson dijo que el borrador del plan de reapertura de 37 páginas es contradictorio. En la página 5 se lee en negrita “todos los estudiantes deben usar máscaras / cubiertas faciales”. Pero en letra pequeña en la página 14, dice que los estudiantes de pre-K y Kindergarten pueden usar máscaras / cubiertas faciales en el aula según la preferencia familiar.

“No quiero enfermarme. Podrías tener COVID si tienes 4 o si tienes 45”, dijo Gibson.

Gibson piensa que las máscaras deberían ser obligatorias para todos sus estudiantes y también está preocupada por su hijo Kal-el en octavo grado.

“Quiero que él también esté sano. Si me enfermo, se lo paso a él y se lo pasa a sus compañeros de clase en la escuela, no es bueno, no va a terminar bien”, dijo Gibson.

Kal-el también está preocupado porque su madre regrese a la escuela.

“Si mi madre regresa, quiero que esté a salvo. Si tenemos que usar máscaras, todos los niños mayores, creo que todos los niños deberían usar máscaras”, dijo Kal-el.

8 On Your Side preguntó a los líderes del distrito escolar por qué las máscaras no son obligatorias para los estudiantes más jóvenes y se les dijo que nadie estaría disponible para hablar con nosotros en cámara hasta la reunión de la junta escolar el martes, pero que su decisión se basa en los estudiantes más jóvenes. clases más pequeñas y datos médicos de lo que se puede lograr para el rango de edad de sus estudiantes.

El distrito dice que proporcionarán máscaras y alentarán a todos los estudiantes a usarlas. Los niños pueden usar el suyo, siempre que sea apropiado.

La máscara de Gibson dice “14 días sin casos nuevos”. Ella nos dijo que cree que nadie debería regresar hasta que el condado esté libre de nuevos casos durante dos semanas.

“Regresar a la escuela de manera segura para estudiantes, maestros, padres, realmente todos”, dijo Gibson.

El nuevo plan está programado para ser presentado en la reunión de la junta escolar el martes 14 de julio. Los maestros dijeron que ya están planeando manifestarse fuera de esa reunión para hacer oír sus voces.

