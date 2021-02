Madre frustrada luego de que HOA del vecindario exige que se retire el aro de baloncesto de su hijo de 11 años

CHARLOTTE, NC ( WJZY ) – Una madre de Carolina del Norte dice que la asociación de propietarios de su vecindario le ha ordenado que retire el amado aro de baloncesto de su hijo.

Lindsey Van Winkle, de Charlotte, dice que es frustrante y que su hijo solo quiere jugar de manera segura en su propia casa.

En su casa el jueves, Noah, de 11 años, estaba disfrutando del aro en la entrada de su casa. Una carta enviada a su madre por Kingstree HOA dice que su canasta de baloncesto debe irse.

“Nunca hubiera aprobado que obtuviera el gol de baloncesto como un regalo. Respeto las reglas, pero también siento que han pasado siete años sin problemas”, dijo Van Winkle.

Noah intentó salvar su aro e incluso presentó una petición a la junta en la que mostraba a todos los que lo apoyaban, pero negaron su apelación.

“No creo que hayan tomado la decisión correcta. Incluso con la pandemia y las personas que firman la petición, dicen que no les molesta ni les afecta”, dijo Noah.

Mañana, la familia tendrá que trasladar el aro a su pequeño patio y luego deshacerse de él por completo en octubre.

“Simplemente no hay forma de trabajar en su regate, tiros de tres puntos o algo por el estilo. Cuando dispara, la pelota va a pasar por encima de la cerca hacia el patio del vecino. Así que no es factible. No hay espacio”.

“Creo que es ridículo. Creo que es una forma de acoso. Realmente, realmente me pone triste y desanimada”, dijo la vecina Annie Buck. Ella está entre los que piensan que la Asociación de Propietarios ha ido demasiado lejos.

“A menos que esté dispuesto a poner algunas canchas de baloncesto en esta área, en lugar de construir más casas, estarán bien”, agregó la vecina Joyce.

La experta legal Seema Iyer dice que aunque la sección 10.13 de los estatutos de la Asociación de Propietarios establece que los aros de baloncesto no están permitidos, la Corte de Apelaciones de Carolina del Norte tiene un estatuto de limitaciones de seis años que se aplica a tales convenios restrictivos. Dado que el aro ha estado en su lugar durante algún tiempo, la cláusula no debe ser ejecutable y ciertamente no debe ser punible.