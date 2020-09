Madre embarazada de Sarasota que espera un milagro mientras continúa la búsqueda de su prometido después del accidente aéreo

Para subtítulos en Español has clic en la sección de ajustes

CONDADO DE SARASOTA, Florida (WFLA) – Yeni Montoya está haciendo todo lo posible para mantenerse positiva mientras los equipos a 250 millas de Sarasota buscan a su futuro esposo, Roman Scarfo.

El hombre de 42 años desapareció después de que su avión monomotor se estrellara frente a la costa de Florida el domingo por la mañana. Montoya está embarazada de siete meses de su primer hijo.

Scarfo y otro hombre partieron del Aeropuerto Nacional Jack Edwards en Gulf Shores, Alabama, poco después de las nueve de la mañana del domingo. Estaban programados para aterrizar en Ocala, pero se desviaron a Cross City en pleno vuelo.

“Hacía mal tiempo”, dijo Montoya. “Ellos volaban de regreso y una vez que se acercaron a Cross City, Florida, se dieron cuenta de que necesitaban aterrizar y se comunicaron con la torre del aeropuerto de Cross City, y la torre perdió la señal con ellos justo cuando estaban sobre el agua en la costa del Golfo de México “, continuó.

Montoya le dice a 8 Your Side, Scarfo estaba terminando los requisitos para su licencia de piloto, algo con lo que ha soñado toda su vida.

“Siempre me dijo que su pasión era ser piloto, terminar su licencia de piloto y en su tiempo libre, simplemente llevarme a volar y simplemente volar y divertirse así. Eso fue lo que lo hizo feliz”, dijo Montoya.

El alguacil del condado de Taylor, Wayne Padgett, le dijo a 8 On Your Side que los equipos de la oficina del alguacil, el departamento de bomberos local y la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida han estado buscando durante todo el día cualquier señal de los dos hombres a bordo del avión. El fuselaje del avión fue retirado del Golfo de México el martes por la tarde.

Varios voluntarios se unieron a los esfuerzos de búsqueda, incluido un piloto de Tampa. Nicolás Posada voló el lunes para ayudar con los esfuerzos de búsqueda. Conoce a ambas víctimas.

“Los familiares quieren saber algo más que los pedazos de aviones en el agua. Para poder lograr eso, necesitamos más ayuda”, dijo Posada.

El piloto local dice que sería útil tener más poder aéreo, especialmente helicópteros. “Todo el día del lunes, no había nada más que voluntarios en la tarde después de las 11 am. Las aeronaves tendrán que dar vueltas, no hay un solo helicóptero que hayamos visto por aquí. Me sorprende porque se supone que debemos ver a la Guardia Costera, primero socorristas, socorristas de emergencia aquí en lugar de voluntarios primero y luego funcionarios que aparecen dos o tres días después “, dijo el piloto.

8 On Your Side se acercó a la FAA y la NTSB con respecto al accidente. Los funcionarios de la NTSB dijeron, ‘la NTSB está investigando este accidente. Actualmente, la recuperación de los restos del naufragio está en curso ”.

La FAA envió a 8 On Your Side esta declaración:

Las autoridades locales notificaron ayer a la FAA que descubrieron los restos de una camioneta RV-9 en el Área de Manejo de Vida Silvestre de Tide Swamp en el condado de Taylor, Florida. Dos personas estaban a bordo. La FAA emitió un Aviso de Alerta (ALNOT) el 13 de septiembre a las agencias de seguridad pública, pilotos y aeropuertos para alertarlos sobre la aeronave desaparecida. El vuelo partió del aeropuerto Jack Edwards en Gulf Shores, Alabama, y se dirigía al aeropuerto internacional de Ocala en Florida. La FAA y la NTSB investigarán. Ninguna agencia identifica a las personas involucradas en accidentes aéreos. La FAA dará a conocer el número de cola de la aeronave una vez que los investigadores lo verifiquen en el lugar. La NTSB estará a cargo de la investigación y todas las actualizaciones.

Montoya admite que la comunicación ha sido limitada desde que ocurrió el accidente el domingo por la mañana. La mayor parte de la información que recibió al principio fue de voluntarios.

“Espero que en este momento los encuentren. Alguna noticia …” dijo con lágrimas en los ojos. “Sigo esperando lo mejor. Entiendo que pudimos escuchar algo malo, pero espero que finalmente puedan encontrarlo con la ayuda y darme algunas noticias”, continuó.

Montoya dice que quiere información y cierre. “La principal preocupación de mi familia es mi embarazo porque están tratando de mantenerme lo más saludable posible y saben que todo este estrés y cuanto más se alarga, más se deteriora mi salud”, dijo la futura madre.

“Quiero agradecer a la tripulación que está ayudando. Es difícil porque no estamos, pero quiero agradecerles. Por favor sigan buscando y si necesitan ayuda, si faltan botes, si faltan más ayuda desde el aire, por favor pídala. Si podemos enviar más voluntarios, más amigos y ellos necesitan permitirlo, por favor déjenlos venir y ayudar para que podamos cerrar un poco “, dijo Montoya.

