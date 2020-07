Madre e hijo abren taqueria; siguen creciendo el negocio durante la pandemia

TAMPA, Fla. (TAMPA HOY) – La Taquería Emanuel en West Tampa es un restaurante que sigue ocupado durante la cuarentena. Los dueños son una pareja madre e hijo. Empezaron el negocio hace seis años.

“Ella dijo yo se cocinar obviamente. La gente le gusta pero no tengo nadie que me haga el papeleo, los permisos, el marketing, y para tener alguien al frente, no tiene a nadie. Y dije, yo te ayudo en ese aspecto y empezamos el negocio ella y yo,” dice Jose Marin uno de los duenos de la taqueria.

Cuando Marín se unió con su madre Edina como socio de negocio el solo tenía 17 años.

No sabía nada de permisos o de cómo iniciar un nuevo restaurante. Pero él empezó a averiguar y aprendió. Con el apoyo de sus profesores y entrenador de lucha Marín trabajó duro para realizar su sueño de abrir un nuevo restaurante.

“Ellos me dieron la fundación para poder enfocarme y hacer esto,” dice Marín.

Fue un inicio humilde para esta familia que vinieron de Veracruz, México.

“Yo me ponía allá afuera en la esquina de MacDill y Columbus con un sign que decía “Tacos” y señalaba la gente. Cuando estaba allá venía corriendo para adentro para tomarles su orden porque no teníamos más gente para ayudar,” dice Marín.

Ahora Marín se mantiene ocupado con este restaurante y un nuevo tráiler para llevar los tacos deliciosos a la gente. Ordenes para llevar siempre ha sido una parte mayor del negocio y eso ayudó cuando llegó la cuarentena.

“Lo que le encanta a la gente son tacos de carne asada, pastor, y tambien le gusta mucho la barbacoa de res. Hemos tenido especiales de platillos tambien; pozole, menudo, tacos de birria,” dice Marín.

Todo está hecho a mano. Edina aún hace el chorizo en casa. Y los jugos naturales están hechos con fruta fresca.

“Hoy tenemos jamaica, agua de limón y agua de melón. Tambien normalmente tenemos agua de piña y de sandialla,” dice Marín.”

La dueña, Edina, me dice que hay gente que viene aqui desde Kissimmee para comer sus tacos y ella siempre invita a la gente que descubra cual es el taco preferido de ellos.

ÚLTIMAS NOTICIAS: