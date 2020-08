Madre de Tampa frustrada por la falta de pruebas de coronavirus rápidas, asequibles y generalizadas para niños en Florida

Para subtítulos en Español has clic en la sección de ajustes

TAMPA, Florida (WFLA) – Una madre de Tampa Bay dice que está luchando por obtener resultados rápidos de coronavirus para su hija de 13 años. Vuelan fuera del estado para trabajar y necesitan una prueba COVID-19, y resultados garantizados, rápidamente. Y con el comienzo de la escuela a la vuelta de la esquina, 8 On Your Side está investigando el estado de las pruebas para niños en Florida.

Stormy Dickson conoce bien el sistema sanitario. Ella es una enfermera registrada en varios estados. Si bien su hogar permanente está en Florida, tiene un trabajo en Massachusetts.

“Es enloquecedor y de hecho, en mi opinión, justifica los números que estamos viendo”, dijo Dickson.

Dickson saldrá de Tampa para un trabajo fuera del estado el lunes. Dado que Florida se considera un punto de acceso, Massachusetts requiere que Dickson y su hija adolescente se realicen una prueba de COVID-19 y los resultados dentro de las 72 horas.

Si no, tienen tres opciones:

Cuarentena por dos semanas

Pague hasta $ 500 por día

Cancelar el viaje, que no es una opción.

Dickson consiguió una prueba para ella, pero la enfermera está luchando por hacer lo mismo con su hija asintomática.

“Dicen que sus tiempos de respuesta son … el más bajo que encontré fue de ocho días hábiles”, dijo Dickson. “Incluso si un padre quiere que su hijo sea examinado, es casi imposible”.

Dickson pasó horas tratando de concretar una prueba para su hija, pero se topó con obstáculos.

“Estoy dispuesto a pagar, tengo seguro”, dijo Dickson. “Me da mucho miedo que estemos hablando de obligar a los niños a regresar a la escuela”.

Entonces, ¿cuáles son sus opciones de prueba para los niños que no están enfermos? Puede olvidarse de las grandes farmacias como CVS y Walgreens. Según las empresas , los pacientes deben tener 18 años.

Los sitios estatales de autoservicio tienen tiempos de respuesta notoriamente largos si no tiene 65 años y / o tiene síntomas.

Finalmente, 8 On Your Side se acercó a los hospitales del área de Tampa Bay. Dejaron en claro que los hospitales no son sitios de prueba comunitarios . Si pasa, lo tratarán como una visita a la sala de emergencias y podría recibir una factura enorme.

8 On Your Side encontró una empresa que dice que puede obtener resultados dentro del marco de tiempo. Le pasamos esa información a Dickson. Ella dice que están cobrando $ 330 por cada prueba.

La conclusión: a partir de ahora, no hay pruebas rápidas, asequibles y generalizadas para los jóvenes en Florida.

Si tiene un consejo para la investigadora Mahsa Saeidi, envíele un correo electrónico a MSaeidi@WFLA.com

