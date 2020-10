Madre de cuatro hijos desaparece en Venecia, esposo desesperado por respuestas

VENECIA, Florida (WFLA) – Christian Rieker ha estado en pánico desde el miércoles pasado cuando se despertó y su esposa, Tracey, no estaba en su casa en Venecia.

Eran las 6 de la mañana y Tracey había dejado su billetera y su teléfono celular en casa, pero su auto no estaba. No había ninguna nota y nadie la ha visto desde entonces.

Christian hizo una súplica pública a 8 On Your Side mientras continúa buscándola.

“Tracey, cariño, te necesitamos, te amamos. Te extrañamos tanto. Dondequiera que estés, rezo para que estés a salvo, donde sea que estés, solo queremos que regreses”, dijo Rieker.

La familia de Tracey está desesperada por obtener respuestas, esperando que alguien la haya visto o hablado con ella en los días posteriores a su desaparición.

Christian ha estado buscando sin parar a su esposa, muy preocupado.

“Nos preocupa su mentalidad. No durmió mucho un par de días antes de eso. No comía mucho”, dijo Rieker a 8 On Your Side.

La pregunta sigue siendo, ¿qué pasó con esta esposa y madre de cuatro?

Christian dice que su esposa ha estado en un estado maníaco recientemente, dejando a familiares y amigos aún más preocupados.

“El alcance ha sido tan poderoso que, literalmente, ha habido cientos de personas que se han acercado para ayudar, literalmente tratando de hacer todo lo posible por los parques y las playas”, explicó Rieker. “Solo queremos saber que está a salvo”.

El Departamento de Policía de Venecia también está preocupado y está pidiendo ayuda al público.

La policía dice que se cree que Rieker conduce el Nissan Xterra verde de su esposo con la etiqueta de Florida PO8116.

Se sabía que visitaba lugares locales como Lido Beach y Bradenton Beach, así como reservas naturales en el área de North Port donde hablaba con la gente sobre Dios, según su esposo.

Ahora que ha pasado casi una semana, su esposo está orando por respuestas.

“Estoy más que desesperado por tenerte de regreso. No puedo imaginar la vida sin ti”, dijo Rieker.

En este punto, tanto la familia como el Departamento de Policía de Venecia esperan que alguien haya visto o hablado con Tracey.

Si sabe algo sobre la desaparición de Tracey Rieker, llame al Departamento de Policía de Venecia al 941-486-2444.