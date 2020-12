Madre de 4 hijos muere en Tampa mientras visitaba a su familia

NASHVILLE, Tenn. (AP) - Investigadores federales identificaron a una persona de interés en relación con la explosión que sacudió el centro de Nashville el día de Navidad y estaban registrando una casa asociada con esa persona, dijeron el sábado funcionarios policiales.

Investigadores de varias agencias policiales federales y locales se encontraban en una casa en Antioch, en los suburbios de Nashville, después de recibir información relevante para la investigación, dijo el agente especial del FBI Jason Pack. Otro funcionario policial, que no estaba autorizado para discutir una investigación en curso y habló con The Associated Press bajo condición de anonimato, dijo que los investigadores consideran a una persona asociada con la propiedad como una persona de interés en el atentado.