Los votantes del condado de Pasco tienen preocupaciones sobre los lugares de votación antes de las elecciones primarias

NEW PORT RICHEY, Florida (WFLA) – Algunos votantes en el condado de Pasco están preocupados por las elecciones primarias de Florida el martes con cambios recientes en su lugar de votación que dejan a algunos cuestionando la validez de su voto, pero el supervisor de elecciones dijo que no hay nada de qué preocuparse. acerca de.

Los carteles ahora se alinean en la Iglesia Comunitaria Cornerstone en New Port Richey, donde muchos votarán el martes, pero no siempre fue un lugar de votación y algunos votantes están decepcionados con el cambio.

Anthony Licari, residente del condado de Pasco, dice que está molesto porque se han cambiado tres lugares de votación en los últimos días.

“Parece un poco turbio pedirle a alguien que haga algo en el último minuto, como que ves cuál es tu agenda”, dijo Licari. “Lo que van a decir no cuenta, cuenta, ¿qué le harán a CYA? No creo que algo así deba estar sucediendo la semana de elecciones”.

El supervisor de elecciones en el condado de Pasco, Brian Corley, dijo que los cambios estaban fuera de su control.

“No nos despertamos y decimos ¿qué lugar de votación podemos cambiar hoy?” dijo Corley. Él le dice a 8 On Your Side que dos lugares de votación se están retirando porque están nerviosos por la exposición al COVID-19 y uno cancelado debido a un problema de fugas en las tuberías.

Sin embargo, Corley dijo que está frustrado porque durante el proceso se les dijo a algunos votantes el lugar de votación temporal equivocado.

“Les dijimos incorrectamente que estaba en New Port Richey y que estaba en Wesley Chapel, ese fue el error administrativo”, dijo Corley.

Corley dijo que los tres cambios en los lugares de votación impactan entre 12,000 y 15,000 votantes y actualmente hay 380,464 votantes registrados en el condado de Pasco.

“Nunca he visto a mi personal más dedicado a hacerlo bien, no hay margen de error en ninguna elección, pero ciertamente no en Florida. Estamos seguros, no engreídos”, dijo Corley.

Licari dijo que está emocionado de votar pase lo que pase.

“Votar es lo más importante en Estados Unidos. Por supuesto, votar es importante. Si no tienes voz, ¿qué tienes?” Dijo Licari.

Si aún tiene preguntas sobre dónde podría estar su lugar de votación en el condado de Pasco, visite su sitio web .