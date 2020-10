Los votantes de Tampa dicen que las decisiones están tomadas a pesar de la falta de un segundo debate presidencial

TAMPA, Fla. (WFLA) – A medida que se acerca el día de las elecciones, 8 On Your Side habló con los votantes que dijeron que sus opiniones sobre los candidatos no cambiarán.

“Mi mente ya está decidida”, dijo el votante de Tampa James Gleason.

El ayuntamiento de la próxima semana en Miami fue cancelado después de que el presidente Donald Trump y el exvicepresidente Joe Biden disputaron que se hicieran cambios en el horario actual .

Para los votantes, el formato no importa.

“Ya voté. Quiero decir, depende de las personas que llegan tarde. Ver cómo nuestras vidas se están volviendo virtuales”, dijo el votante de Tampa, Ronald Wessling.

El Dr. Josh Scacco, profesor asociado de comunicaciones políticas en la Universidad del Sur de Florida, tampoco cree que cambie mucho entre ahora y el día de las elecciones, sin importar lo que suceda con el segundo debate.

“No puedo prever una circunstancia, excepto por un gran error por parte de un candidato, incluso un debate virtual si se llevara a cabo, cambiaría la trayectoria general de la contienda”, dijo Scacco.

La Comisión de Debates Presidenciales quería que el debate tuviera lugar virtualmente debido al diagnóstico del presidente de COVID-19. Esta mañana, el presidente se refirió a un debate virtual “como una pérdida de tiempo”.

“No voy a hacer un debate virtual” con Biden, dijo Trump a Fox News, momentos después de que la Comisión de Debates Presidenciales anunciara los cambios debido al diagnóstico de Trump.

Trump dijo que planea realizar un mitin en su lugar, mientras que Joe Biden ha anunciado que ahora participará en un ayuntamiento de ABC News.

