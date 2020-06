Los trolls racistas colapsan la reunión virtual del consejo municipal de San Petersburgo

Para subtítulos en Español has clic en la sección de ajustes

S T. PETERSBURG, Fla. (WFLA) – La reunión del consejo de la ciudad de San Petersburgo se estrelló el jueves por los racistas, sorprendiendo a los líderes electos y a quienes escuchaban la reunión.

Una concejal puede estar manejando esto mejor que la mayoría y mantenerse positiva. En una reunión regular del consejo de la ciudad, verías físicamente a una persona frente a un micrófono, pero en un mundo de reuniones digitales, es más fácil para las personas esconderse.

“El racismo siempre ha estado aquí. Simplemente se ha vuelto más evidente”, dijo Deborah Figgs-Sanders, la concejal de la ciudad de St. Pete para el Distrito 5.

Ella está hablando con 8 On Your Side sobre el momento en que dice, al menos 3 personas aparecieron en una reunión virtual del consejo de la ciudad y comenzaron a hacer comentarios racistas.

“No podía ver ninguna cara. No podía decir quién era. Las voces casi sonaban como generadas por computadora, así que realmente no lo sé. No podía decirlo”, dijo Figgs-Sanders.

El moderador hizo todo lo posible para silenciar a las personas que se escondían detrás de la pantalla de una computadora, pero no antes de que aquellos en la reunión escucharan blasfemias, arrebatos racistas e incluso amenazas de vida.

“En realidad me dijeron que había amenazas. Que básicamente decían, ‘sabemos dónde viven las n, matan … ya sabes … sí, se puso realmente feo”, dijo Figgs-Sanders.

El alcalde Rick Kriseman denunció a los racistas en las redes sociales y calificó sus comentarios de “Odiosos” y “Repulsivos”. Dijo que incluso pidieron que lo mataran.

Figgs-Sanders dice que ya ha bloqueado el odio. Ella se mantiene positiva; centrándose en los cambios raciales que se avecinan.

“El racismo está presente, sí, pero somos más grandes que eso. No nos conmoveremos. Nos aseguraremos de que lo hagamos. Y lo haremos juntos porque estamos en esto juntos “, dijo Figgs-Sanders.

La policía de St. Pete dice que hay una diferencia entre la libertad de expresión y las amenazas. Le dicen a 8 On Your Side que están investigando lo que sucedió el jueves.