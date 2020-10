Los temperamentos se encienden por el mandato de la máscara, los padres dicen que no quieren que los niños 'forzados' a cubrirse en clase

Para subtítulos en Español has clic en la sección de ajustes

SARASOTA, Florida (WFLA) – Un mandato de máscara provocó un enfrentamiento en Sarasota el martes por la noche.

Las cosas se calentaron y se llamó a la policía durante una reunión maratónica de la junta escolar cuando un padre protestó y se negó a usar una máscara.

Michael Zarzano dice que quería que se escuchara su voz. Sin embargo, a los miembros de la junta no les gustó lo que escucharon.

“No puede obligarme a respirar dióxido de carbono, señora. Debo respirar oxígeno”, dijo Zarzano a la junta escolar del condado de Sarasota mientras estaba de pie en el podio provisto para oradores. “Quiero respirar oxígeno. No puedo taparme la boca y la nariz”.

En cuestión de segundos, el micrófono de Zarzano se apagó y su ira aumentó rápidamente.

“No tiene autoridad para ordenar un dispositivo médico a ningún ciudadano de este condado, este estado o este país”, dijo, mientras los miembros de la junta comenzaban a llenar uno por uno.

La policía rodeó a Zarzano después de que la presidenta de la junta, Jane Goodwin, ordenara momentos antes: “Sáquenlo”.

Zarzano continuó su protesta, hasta el final mientras salía por la puerta.

“¡Te han advertido! Te han servido”, agregó Zarzano. “¡Tiranía en el condado de Sarasota!”

La reunión de cinco horas, donde decenas de padres hablaron adentro y protestaron afuera, terminó con una decisión de tres a dos de mantener el mandato de la máscara en su lugar.

Los miembros de la junta Bridget Ziegler y Eric Robinson fueron los dos votos en contra de la política.

Muchos padres le dicen a 8 On Your Side que no quieren que sus hijos sean obligados a usar máscaras en el aula. Su grupo, los Padres Preocupados de las Escuelas de Sarasota, se ha expresado en reuniones recientes, preocupado por el liderazgo de la junta escolar.

“Somos mamás, somos papás, somos abuelos, y solo queremos una opción y no tenemos otra opción”, dijo Ashley Cote, miembro fundador del grupo.

Cote se quedó durante toda la reunión y, al final, admitió que está decepcionada de que la junta mantuviera el mandato.

“Es una máscara, es mi hijo. Son los hijos de otras personas. No son sus hijos”, le dijo a 8 On Your Side.

Los padres dicen que su lucha está lejos de terminar.

Un grupo ya ha presentado documentos, dicen, para demandar a la junta escolar por el mandato de la máscara.

Planean tener lo que describen como un “prensador de padres” el domingo 1 de noviembre, donde dicen que ningún tema está prohibido y planean “hablar libremente”.

“No nos rendiremos”, dijo Cote. “Estos son nuestros hijos, no los suyos”.

ÚLTIMAS NOTICIAS: