Los solicitantes de desempleo con reclamos demorados comienzan a ver progreso después de que el canal 8 envía la lista con miles de nombres

TAMPA, Florida (WFLA) – 8 On Your Side está comenzando a ver resultados después de enviar los nombres de más de 4,000 floridanos desempleados a Tallahassee a principios de esta semana.

Las personas en la lista dicen que han estado esperando al menos un mes para recibir ayuda del estado.

Algunos, como Suzanne Taylor de Sarasota, dijeron que solo tomó un par de días después de que su reclamo finalmente fuera aprobado.

“Oh, el nivel de estrés”, recordó Taylor. “Las facturas seguían llegando”.

El reclamo de Taylor estaba pendiente desde que se presentó en el sitio móvil del estado a principios de abril. Durante más de un mes, intentó no obtener respuestas del Departamento de Oportunidades Económicas sobre por qué.

Agregó su nombre a una lista de la reportera de investigación 8 On Your Side Victoria Price compilada y enviada a la oficina del gobernador y al DEO a principios de esta semana.

Creamos esa lista después de que el gobernador Ron DeSantis disputara la afirmación de que miles de solicitantes elegibles todavía estaban esperando que les pagaran.

“¿Quién ha estado esperando?” preguntó durante una conferencia de prensa del viernes en Jacksonville. “Quiero ver los nombres”.

Después de semanas en la oscuridad, Taylor dijo que el DEO solo tardó un par de días en comunicarse, restablecer su PIN y aprobar su reclamo.

Ella no esta sola.

Hemos recibido varios otros mensajes de personas que dijeron que finalmente obtuvieron alguna respuesta del DEO … o mejor aún, procesaron y aprobaron su reclamo.

En general, el sistema de desempleo en dificultades del estado está progresando, pero todavía queda un largo camino por recorrer. Más de 200,000 reclamos esperan ser procesados.

Muchos de los destinatarios que han sido aprobados dicen que solo han recibido pagos parciales.

Cuando se le preguntó qué había de malo en su solicitud que creó la demora, Taylor dijo “nada” y que DEO no ofreció una explicación.

Ella está agradecida de que el alivio esté en camino.

8 On Your Side presentará otra lista de solicitantes a Tallahassee. Si ha estado esperando más de un mes por los beneficios sin explicación del DEO, complete el formulario aquí.

