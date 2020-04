Los solicitantes de desempleo anteriores atrapados en la avalancha de reclamos COVID-19

TAMPA, Florida (WFLA) – Las personas que solicitaron beneficios de desempleo antes de la crisis del coronavirus dicen que todavía no han visto su dinero.

Entonces llamaron a 8 On Your Side para pedir ayuda.

8 On Your Side recibió correos electrónicos de personas que decían que solicitaron el desempleo antes de que comenzara la crisis de COVID 19 y ahora sus beneficios están atrapados en la confusión de todos los demás.

Colleen Powell está entre ellos. Ella dice que la mala gestión del sitio y los problemas le costarán mucho si no se soluciona pronto.

“Sí, estoy en peligro de perder mi auto y básicamente estoy sentada aquí pensando en declararme en bancarrota”, dijo a 8 On Your Side.

Powell no está solo. Kenneth Williams trabajó en la construcción hasta hace tres meses. Dijo que todo funcionaba bien y luego todo se detuvo … junto con sus pagos.

“Estaba calificado y recibía beneficios, pero una vez que tuvieron el accidente, no hubo acceso a nada”, dijo Williams.

8 On Your Side contactó a varias personas con el Departamento de Oportunidades Económicas para obtener una respuesta, pero no hemos tenido noticias de nadie.

Por último, verifique los últimos números que se muestran:

2,028,635 personas presentaron reclamos

Todavía hay 161,285 personas esperando la verificación.

404,317 personas han recibido $ 553,555,251 en beneficios.

En cuanto a los que presentaron antes de los cierres de COVID-19, se sienten ignorados y olvidados.

“Todavía estamos aquí. No nos olvides ”, dijo Powell.

“Les pediría que entraran y aclararan en su sistema a los solicitantes preexistentes y se aseguraran de que reciban los beneficios. Siguieron el proceso e hicieron todo bien ”, nos dijo Williams.

8 On Your Side continuará luchando por aquellos de ustedes que todavía esperan obtener algunas respuestas y, lo que es más importante, sus beneficios.

