Los seres queridos de K'Mia Simmons rezan por justicia tras su arresto

ST. PETERSBURG, Florida (WFLA) – Los seres queridos de K’Mia Simmons se sienten aliviados por el arresto en su caso de asesinato, pero ahora comienza el largo camino hacia la justicia.

Su hermana mayor Lashawn Laster dice que el arresto, sin embargo, no disminuye el dolor de perder a su hermana.

“Están encerrados, pero eso no trae a mi hermana de regreso”, dijo Laster. “Si encerrarlos la traería de regreso, entonces este sería el mejor día del mundo”.

Laster y su madre Linda Simmons hablaron con los periodistas después de que el Departamento de Policía de San Petersburgo anunció el arresto. Tyron Jackasal, de 20 años, ahora enfrenta cargos de robo y asesinato en primer grado.

Linda Simmons todavía no puede creer que su hermosa hija se haya ido.

“Que le pase algo a una chica tan hermosa como ella es simplemente desgarrador”, dijo Simmons. “Vivo momento, segundo a segundo, momento a momento. Lo mío ahora son mis nietos. Y si no fuera por mis nietos”.

Ahora, los miembros de la familia de K’Mia están rezando por justicia.

“¿Todos sabemos que es un cobarde por una joya?” Laster dijo el miércoles por la tarde. “¿De verdad ibas a quitarle la vida a este hombre por un collar, algo que puede ser reemplazado? No puedes reemplazar una vida.

Simmons es un poco más directo. Ella dice que no descansará hasta que el asesino de su hija conozca a su creador.

“Quiero poder mirarlo a los ojos mientras sufre. Mientras lo ejecutan, como sea que lo ejecuten, estoy pidiendo que lo ejecuten”, dijo Simmons. “¿Todos quieren saber qué me haría feliz? Eso me haría feliz. Ok, eso es lo único que me haría feliz. Necesito su vida”.