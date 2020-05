Los salones y las barberías de Tampa Bay abren bajo nuevas reglas

ST. PETERSBURG, Fla (WFLA) – A partir del lunes, más negocios pueden reabrir en Florida. Las peluquerías, peluquerías y salones de uñas podrán operar nuevamente, pero bajo ciertas reglas enumeradas por el gobernador Ron DeSantis.

Valerie Novarro está lista para reabrir su tienda, Nails by Valerie, y espera volver a ver a sus clientes nuevamente.

“Todos hemos estado esperando, han pasado seis semanas”, dijo Novarro.

Novarro ha mejorado sus procedimientos en su salón al agregar particiones de plexiglás para crear espacio entre los clientes. Ella planea cubrir todos los muebles y dice que todos los que entren deben usar una máscara.

“Todos usarán una máscara”, dijo. “Tenemos que hacerlo. Tenemos una generación anterior que viene y tenemos que protegerlos “.

Novarro le dice a 8 On Your Side que está emocionada de abrir sus puertas nuevamente, pero por ahora seguirá siendo cautelosa y no aceptará nuevos clientes.

“También hemos recibido muchas llamadas de nuevos clientes”, dijo Novarro. “Y eso es algo que tenemos que proteger, lo que tenemos, nuestros clientes de larga data, por lo que no aceptaremos nuevos clientes hasta que todo esto pase “.

Junto a su salón de manicura hay otros dos salones de belleza. Novarro le dice a 8 On Your Side que las tres tiendas abrirán el lunes y recibirán clientes.

