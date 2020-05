Los salarios y otra información importante desaparece de las reclamaciones, informan los solicitantes de desempleo

TAMPA, Florida (WFLA) – Los floridanos sostienen que la información importante está desapareciendo misteriosamente de sus solicitudes de desempleo, lo que complica el proceso y hace que sus reclamos sean inválidos.

Sin embargo, un juez de Tallahassee falló el jueves en contra de obligar al sistema de desempleo de Florida a solucionar rápidamente los problemas y procesar los pagos más rápido.

El juez John Cooper dijo que no tenía la autoridad para hacerlo. Además, dijo que no escuchó evidencia de que el Departamento de Oportunidades Económicas está intentando intencionalmente no pagar a los solicitantes de desempleo.

El fallo es un golpe para cientos de miles de floridanos sin trabajo que aún esperan beneficios. Ya se han denegado más de 400,000.

El miércoles 8 On Your Side entrevistó a un antiguo empleado del centro de llamadas de DEO que afirmó haber presenciado fallas en la computadora que rechazan a los solicitantes válidos.

Larry Krueger de Westchase ha estado sin trabajo durante más de dos meses y sus ahorros están desapareciendo rápidamente. No puede obtener beneficios porque dice que los salarios que sigue ingresando en su solicitud en línea también siguen desapareciendo.

“Aparentemente, eso es lo único que retrasó mi reclamo en los últimos dos meses”, dijo.

Cuando Krueger llamó al DEO, un empleado del centro de llamadas aparentemente le dijo que no estaba solo.

Algunos solicitantes, como Shane Fawn de Largo, han vuelto a ingresar su información salarial al menos una docena de veces.

“Cada vez que ponía mi información, ponía a cero mis ganancias totales”, explicó Fawn.

El ex agente del centro de atención telefónica de DEO, Reggie Ellison, dijo que la información salarial eliminada era una falla común que presenció que haría que los solicitantes calificados no fueran elegibles.

No se sabe cuántos de los 413,000 reclamos rechazados hasta ahora entran en esa categoría.

“Soy uno de los cientos de miles que garantizo que está en la misma situación”, dijo Larry Krueger. “Y simplemente no estamos obteniendo ninguna respuesta”.

El director financiero de la agencia, Damon Steffens, negó bajo juramento que el sistema rechaza a los solicitantes calificados.

Sin embargo, ex trabajadores de call center como Ellison testificaron todo lo contrario.

Las auditorías que datan de 2013 encontraron defectos del sistema que podrían poner en peligro los reclamos. En este punto, no se trata solo de reclamos en peligro.

Para personas como Larry Krueger y Shane Fawn … son medios de vida completos.

“No podremos pagar el alquiler, no podremos pagar el pago de un automóvil, y no podemos pagar el seguro médico o de automóvil el 1 de junio”, dijo Krueger.

Si bien el juez Cooper no otorgó una medida cautelar a favor de los solicitantes de desempleo en conflicto, tampoco desestimó la demanda.

El DEO no devolvió una solicitud de comentarios sobre la desaparición de la información.

MÁS SOBRE EL DESEMPLEO DE LA FLORIDA