Los robos de vehículos aumentan en las principales ciudades de Estados Unidos En el 2020

CHICAGO ( NewsNation Now ) – Este año, personas en ciudades de todo el país se han enfrentado a órdenes de quedarse en casa, restricciones en las reuniones, largas filas en lugares como centros médicos y tiendas de comestibles y disturbios violentos.

Ahora estamos aprendiendo que más personas también son víctimas de un aumento en un tipo específico de delito: los robos de vehículos.

En algunos lugares, los números casi se han triplicado.

Más temprano el jueves, la policía de Chicago dijo que cuatro sospechosos dispararon y mataron a un bombero retirado de 65 años mientras intentaban secuestrarlo.

Los investigadores dicen que el hombre logró sacar su propia pistola y disparar antes de morir , pero los criminales escaparon, informó WGN-TV, afiliada de NewsNation.

Podrías pensar para ti mismo: ¿Cómo puede alguien robar mi auto mientras estoy en él? ¿No podría simplemente pisar el acelerador y despegar?

Para muchas personas, la respuesta es no.

Algunos son amenazados a punta de pistola. Todos tienen que tomar una decisión en una fracción de segundo entre mantenerse firmes o rendirse.

“Todo mi cuerpo estaba temblando”, dijo Katie, una mujer de Chicago que fue secuestrada recientemente. “Me apuntaba con el arma al pecho y fue entonces cuando empezó a exigirme todo”.

Ella acababa de estacionar su auto y estaba caminando hacia su apartamento cuando sucedió.

Un equipo de al menos tres hombres le robó el teléfono, la billetera y el automóvil en Chicago a principios de este mes. La policía encontró el auto al día siguiente, con un agujero de bala en el costado.

Imágenes del auto de Katie después de que fuera recuperado por la policía, encontrado con un agujero de bala en el costado

“Sé que puedo superarlo, pero lo frustrante es que también están recibiendo a otras personas y eso no está bien”, dijo.

Se han reportado 1.125 robos de autos en Chicago hasta mediados de noviembre, según datos policiales revisados por NewsNation.

Eso es un aumento del 124% con respecto al año pasado y mucho más que en cualquiera de los últimos 5 años.

En Washington DC, entre marzo y mediados de octubre, los robos de vehículos y los intentos de robo de vehículos aumentaron de 89 a 193 durante el mismo período el año pasado, un aumento del 117%.

En Louisville, Kentucky, los robos de automóviles se dispararon durante ese mismo período de 68 a 194, o un 185%, según la policía.

“Ya ni siquiera puedes sentirte segura sentada dentro de tu auto”, dijo Katie.

Ella no está sola en ese sentimiento.

“Estoy agradecido de estar vivo. Agradecido de estar todavía aquí “, dijo Lamont Liner.

Liner, un conductor de Lyft, fue secuestrado hace dos semanas en el lado sur de Chicago .

En agosto, un video de vigilancia muestra a un hombre siguiendo a una mujer al interior de un edificio, tomando sus llaves y llevándose su auto mientras un cómplice espera cerca en un Jeep.

“Cuando te apuntan con un arma, sabes que esto es vida o muerte”, dijo.

Luego está Paul Lee, de 71 años, secuestrado en marzo. Resultó herido al intentar aferrarse a su vehículo .

“Estaba en shock total”, dijo Lee. “Mi respuesta inmediata fue agarrar el auto, pensando que puedo detener al tipo y tú no. Estos muchachos saben lo que están haciendo. Aceleró y me agarré a la puerta y me arrastraron durante dos o tres segundos hasta que me caí y salí a la calle “.

En todo el país, la historia es la misma.

El video de la cámara corporal de la policía de mediados de noviembre muestra a un K-9 del condado de Pasco, Florida, derribando a un sospechoso de robo de auto.

La policía dijo que intentaron detener al hombre, pero aceleró.

Finalmente, el sospechoso golpeó los palos de parada, corrió, pero rápidamente fue detenido , informó WFLA-TV, afiliada de NewsNation.

Una situación algo similar en Columbus, Ohio. La policía arrestó a un sospechoso de robo de auto después de una breve persecución el 16 de noviembre.

Una mujer de Indianápolis dijo que un hombre le apuntó con un arma y le dijo que dispararía si ella no salía de su camioneta y “salía corriendo”.

Finalmente fue capturado , informó WEHT, afiliada de NewsNation.

“Las víctimas obviamente siempre están felices cuando recuperan su auto”, dijo Brendan Deeihan, Jefe de Detectives de la Policía de Chicago. “Pero si podemos responsabilizar a alguien y sacarlo de la calle, las víctimas se sienten mejor”.

Poco después de que se llevaran el auto de Katie, hubo un atraco armado sorprendentemente similar a unas cuadras de distancia. Un hombre fue arrestado y acusado en ese caso y liberado de inmediato con una fianza de $ 500.

Si bien Katie elogia a la policía, está frustrada con la forma en que el sistema judicial maneja los casos de robo de autos.

“Lo arrestaron y el mismo día salió bajo fianza”, dijo Katie. “Mi teléfono celular costó más de $ 500. Y él tiene mi teléfono celular, él tiene mi iPad. Se llevaron todo de mi auto. ¡Incluso sacaron la jaula para perros del interior de mi auto!”

Para ser claros, el hombre acusado en el robo de auto similar y liberado con una fianza de $ 500 no tenía antecedentes penales y no ha sido acusado en el caso de Katie.

Los detectives aún están investigando si los delitos pueden estar vinculados.

En Chicago, la policía reporta arrestos en solo el 16% de los casos este año. Una razón: como todos llevan máscaras debido a la pandemia, los testigos están teniendo dificultades para identificar a los sospechosos.