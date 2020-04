Los restaurantes de Tampa se preparan para una reapertura parcial bajo el plan del gobernador

TAMPA, Florida (WFLA) – La decisión del gobernador de permitir a los restaurantes un servicio de cena limitado a partir del 4 de mayo hace que muchos propietarios de restaurantes y empleados en Tampa brinden por un brindis por el alivio que tanto necesitan.

Forbici Modern Italian en Hyde Park es uno de los restaurantes que desempolva sus sillas y mesas vacías en preparación para la reapertura del lunes.

“Todos estamos listos para volver a eso”, dijo el cofundador de Forbici, Jeff Gigante, del Grupo Ciccio Restaurant.

La crisis del coronavirus obligó a Gigante a despedir a casi el 70 por ciento del personal de Forbici.

Gigante calificó la perspectiva de negocio cero como “aterradora”.

Para sobrevivir, recortaron el menú y aumentaron la comida para llevar y la entrega. Eso creó una operación sólida para llevar, impulsada por incentivos creativos como papel higiénico gratuito que a su vez permitió a Gigante contratar a unos 25 empleados.

Ahora tiene la esperanza de que incluso una cena limitada hará que Forbici vuelva a tener personal completo.

“Vas a ver mucho uso de guantes, muchos menús de un solo uso, un montón de desinfección”, explicó Gigante.

Bajo la orden del gobernador, los restaurantes pueden operar con un 25 por ciento de capacidad en el interior además de los comensales en el exterior al menos a seis pies de distancia. Para Forbici son aproximadamente 30 en el restaurante, otros 40 en el patio.

“No vamos a ganar dinero, pero perderemos mucho menos de lo que ganamos”, dijo Gigante.

Pero no todos están listos para desplegar los manteles individuales.

El famoso grupo Columbia Restaurant de Tampa, con ubicaciones en todo el estado, le dice a 8 On Your Side que no tiene planes inmediatos para reabrir.

Gigante entiende que para algunos, simplemente es demasiado pronto.

“Todo el respeto del mundo hacia ellos”, dijo. “Solo espero que respeten nuestra decisión también”.

La orden del gobernador permite a los gobiernos locales crear reglas más restrictivas si así lo desean.

Hasta ahora no ha habido indicios de que el Condado de Hillsborough tenga la intención de hacerlo. El Grupo de Política de Emergencia se reunirá virtualmente el jueves.

LATEST ON THE CORONAVIRUS PANDEMIC: