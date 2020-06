Los restaurantes de Tampa Bay cierran por exposición a COVID-19, a pesar de no tener ninguna obligación

Para subtítulos en Español has clic en la sección de ajustes

S T. PETERSBURG, Florida (WFLA) – Los restaurantes en toda el área de Tampa Bay se regocijaron cuando el gobernador Ron DeSantis anunció que podían volver a abrir.

Pero ahora, solo unas semanas después, el coronavirus está cerrando algunas puertas una vez más.

Los bares y restaurantes de Florida no están obligados a cerrar si un empleado contrata COVID-19, ni están obligados a revelar la exposición al público. En general, hay muy pocas pautas establecidas para las empresas que deben hacer en esa situación.

Algunos, como Noble Crust en St. Pete, optan por cerrar y ser sinceros con los clientes sobre lo que sucedió. Noble publicó un letrero en su puerta y en Facebook el miércoles por la tarde.

La publicación decía que Noble no volvería a abrir hasta que todo el personal sea aprobado por una prueba COVID-19 negativa.

Una ola de publicaciones similares en las redes sociales ha invadido Tampa Bay en los últimos días, desde bares de playa hasta restaurantes que anuncian al menos un empleado positivo.

Pero no en todas partes se ha cerrado en respuesta a un caso. El Steak Market de Tampa Steakhouse hizo una limpieza profunda, pero optó por permanecer abierto después de que un empleado reportó sentirse enfermo el 8 de junio, luego dio positivo.

“En toda Florida, estamos viendo que los restaurantes actúan de manera responsable cuando se dan cuenta de un caso o exposición de COVID-19 que puede afectar a sus empleados o invitados”, dijo Samantha Padgett, abogada general de la Asociación de Restaurantes y Alojamiento de Florida. “Aplaudimos a aquellos restaurantes que están haciendo todo lo posible para mantener a sus equipos seguros a medida que aumentan la desinfección y prestan atención a los CDC y a las directrices estatales para operar de manera segura”.

Debido a que los bares y restaurantes no están obligados a revelar públicamente los brotes de COVID-19 entre el personal, 8 On Your Side ha recibido numerosos consejos sobre casos potenciales que no hemos podido verificar con la administración del establecimiento.

Es un contraste con cuando el Área de la Bahía enfrentó un brote de hepatitis A el año pasado. Los restaurantes tuvieron que notificar a los clientes de una posible exposición, y esos clientes se animaron a vacunarse.

No es el caso con COVID-19 porque no se considera un brote relacionado con los alimentos, como la hepatitis A o el norovirus.

En algunos casos, la transparencia bien intencionada puede ser contraproducente. El mercado de la carne se enfrentó a una reacción violenta en las redes sociales a la luz del anuncio.

Un cliente reciente, que pidió permanecer en el anonimato, le dijo a 8 On Your Side que no volverá a Meat Market por un tiempo debido a la exposición.

“No creo haber visto a más del 25% del personal usando máscaras”, dijo, y agregó que las noticias cimentaron aún más las preocupaciones preexistentes. “Le envié un mensaje de texto a mi novio de inmediato y le dije ‘¡Te lo dije!'”

El aumento en los casos de restaurantes se produce cuando Florida informó su segundo pico más grande el miércoles, con más de 2.600 casos nuevos en un día.

Un portavoz del Departamento de Salud de Florida dijo a 8 On Your Side que, si bien la agencia realiza un seguimiento exhaustivo de contactos, se lleva a cabo caso por caso y la prueba positiva de un empleado de un restaurante no necesariamente sería suficiente para generar una notificación reciente al cliente.

