Los residentes en la subdivisión de Venecia obtuvieron acceso exclusivo a la clínica de vacunas administrada por el estado en la línea del condado

VENECIA, Florida (WFLA) – Las personas mayores están planteando preguntas sobre la equidad en las clínicas de vacunas administradas por el estado en toda nuestra área. El último fue en Lakewood Ranch, donde las citas en una clínica emergente se limitaron a personas mayores en dos códigos postales.

8 On Your Side obtuvo un correo electrónico que mostraba que los residentes de una subdivisión del sur del condado de Sarasota tenían acceso especial a una clínica en un condado completamente diferente.

El correo electrónico enviado a los residentes de la subdivisión Grand Palm de Neal Communities en Venecia tenía como objetivo llenar los espacios para una clínica emergente en el condado de Charlotte. La clínica fue organizada para tener lugar en Kings Gate, un vecindario cerrado donde Neal Communities también construye viviendas.

Algunas personas mayores que viven en la subdivisión de Venecia le dijeron a 8 On Your Side que pensaban que la invitación exclusiva era “ridícula” e “injusta”.

Justo al otro lado de la calle de Grand Palm hay un parque de casas rodantes lleno de cientos de personas mayores, incluida Gail Weiser. Ella y su madre de 98 años han estado en la lista de espera del condado durante semanas, esperando su turno para vacunarse.

Weiser se sintió frustrada al saber que los residentes al otro lado de la calle de su casa recibieron una invitación exclusiva a una clínica en un condado diferente, pero admite que no está sorprendida.

“Es muy molesto, pero creo que es la forma del mundo ahora … el dinero habla”, dijo Weiser.

La naturaleza selectiva de la clínica estatal tiene a algunos preocupados. Todd Brown es dueño de un camión de comida en Venecia que visita diferentes parques de casas rodantes en la comunidad.

“No quisiera que mi familia no recibiera una vacuna debido a la comunidad en la que vivían. Eso no es del todo justo”, dijo el propietario del negocio de Venecia, Todd Brown. “Es preocupante. Hay tantas personas que lo necesitan y tienen problemas de salud que están en mayor riesgo. Deberían ser los primeros en recibirlo, sin importar dónde vivan”, continuó.

Los funcionarios del condado de Charlotte le dijeron a 8 On Your Side que no estaban involucrados en la clínica estatal.

8 On Your Side se puso en contacto con Neal Communities preguntando por qué los residentes fuera del condado de Charlotte fueron seleccionados para el sitio administrado por el estado. Recibimos esta declaración.

” El gobernador nos pidió que ayudáramos a establecer un sitio de vacunación en el condado de Charlotte. La tasa de vacunación en el condado entre el grupo de 65 años o más estaba por debajo de la media estatal. Nos movilizamos en un período de tiempo muy corto para vacunar a 3000 personas mayores. estamos felices y orgullosos de ayudar al estado y de apoyar la misión del gobernador de vacunar a las personas mayores en Florida “. – Comunidades Neal

Los datos del Center for Responsive Politics muestran que Neal Communities ha sido un donante activo en la política del Partido Republicano. Solo en el ciclo electoral de 2020, las personas asociadas con la compañía contribuyeron con casi $ 30,000 al Comité Nacional Republicano.

El comisionado del condado de Sarasota, Ron Cutsinger, dice que no sabía que los residentes del condado de Sarasota fueron invitados a la clínica estatal en el condado de Charlotte.

“No me enteré. Según tengo entendido, esos eventos fueron organizados por el Estado por separado y aparte de nuestro Departamento de Salud del Condado. Hemos sido muy claros y consistentes en este tema: todas nuestras citas se han programado desde nuestro que el sistema de registro existente sea justo y equitativo “, dijo el comisionado Cutsinger.

Los funcionarios del condado de Sarasota anunciaron una clínica emergente dirigida por el estado que se llevará a cabo en el recinto del festival del aeropuerto municipal de Venecia este fin de semana.

Los funcionarios del condado de Sarasota dicen que el estado utilizará la base de datos de registro del condado para enviar notificaciones de citas.

Las citas para la clínica se programarán por orden de número de cuenta. Las personas que ya hayan recibido una notificación de cita para el Sarasota Square Mall, NO pueden cambiar de ubicación, ya que estas dos clínicas de vacunación son eventos separados.