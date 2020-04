Los residentes del condado de Sarasota quieren acceso equitativo a las playas, los estacionamientos permanecen cerrados

SIESTA KEY, Florida (WFLA) – Las personas que viven en el condado de Sarasota todavía están divididas sobre si las playas operadas por el condado se abrieron o no demasiado pronto. Aquellos que están emocionados de volver a la arena blanca y suave en Siesta Beach han notado que el estacionamiento es escaso.

Los funcionarios del condado de Sarasota decidieron mantener cerrados los estacionamientos públicos al reabrir playas para actividades esenciales esta semana. La esperanza era evitar grandes multitudes y limitar el número de visitantes fuera del condado, pero algunos lugareños sienten que no hay acceso igualitario para los residentes que viven en el interior.

Los conductores que intentan encontrar estacionamiento han terminado a más de una milla del acceso público a la playa más cercano. Algunos residentes estaban tan hartos de la situación del estacionamiento que se dieron la vuelta y se fueron a casa.

“No se me permite ir a la playa porque no puedo estacionar mi auto, pero si viviera aquí o si viviera a una corta distancia a pie, entonces se me permite ir a la playa. Esto es totalmente injusto”, dijo Lisa, residente del condado de Sarasota. Beetge “Soy residente de Florida y la última vez que miré, estaban tomando mi dinero de impuestos tan rápido como tomaron el de cualquier otra persona aquí”, continuó.

Otro grupo de locales que han optado por hablar con los funcionarios del condado son los residentes con discapacidades físicas.

“Según esta política actual que se les ocurrió, la playa solo está abierta a personas sin discapacidad que sean físicamente capaces de estacionarse a cierta distancia, en algunos casos incluso a una milla de distancia, y caminar a la playa. Ya sea intencionalmente o no, eso ha excluido completamente a todas las personas que físicamente no pueden hacer eso “, dijo Zhani Glaab, residente del condado de Sarasota.

Glaab tiene el síndrome de Ehlers-Danlos, un trastorno genético que, según ella, afecta cada parte de su cuerpo. Ella le dice a 8 On Your Side que ir a Siesta Beach no es una opción para ella en este momento, porque no hay estacionamiento para discapacitados accesible al público.

“Siesta Key es una de las playas más accesibles de nuestra área. Cuando renovaron todo allí, hicieron un buen trabajo. Tienen mucho estacionamiento para discapacitados, las rampas del paseo marítimo son agradables y suaves. Es realmente desafortunado en este momento debido a la reglas que se les ocurrieron que no podemos utilizar ese recurso “, dijo Glaab.

Su esperanza es que el condado abra el lote para las personas con carteles de discapacidad. “Eso sería un gran paso adelante”, dijo Glaab.

El comisionado del condado de Sarasota, Christian Ziegler, encabezó los esfuerzos para reabrir las playas del condado. Entiende las preocupaciones de estacionamiento que provienen de los residentes.

“Creo que la conversación fue estacionar o no estacionar. Es difícil vigilar realmente y solo abrir un puñado de lugares, pero con eso digo que sí comparto las frustraciones de las personas que pueden estar discapacitadas y quieren poder ir. accedemos a la playa y una vez que comenzamos a hablar de estacionamiento … tienen mi compromiso de que presionaré para que se abran todos los lugares para discapacitados, incluso si vamos a un estacionamiento del 50% “, dijo el Comisionado Ziegler .

“Los ciudadanos que viven a cinco o diez millas tierra adentro también merecen el mismo acceso. Por eso apoyo la apertura del estacionamiento. Diré que creo que verán que eso suceda pronto”, dijo el comisionado Ziegler.

8 On Your Side contactó a los funcionarios del condado de Sarasota sobre las preocupaciones de Glaab. Un portavoz del condado explicó: “la ADA requiere adaptaciones equitativas, restringiendo que todos los estacionamientos cumplan con el cumplimiento de la ADA. Además, mientras que los estacionamientos no están disponibles para todos los visitantes de la playa en este momento, si una persona necesita adaptaciones de accesibilidad, como una silla de ruedas , pueden llamar al 861-5000 para solicitar asistencia de Parques, Recreación y Recursos Naturales “.

También recibimos esta declaración de los funcionarios del gobierno del condado de Sarasota:

Como una de las primeras comunidades en reactivar nuestras playas para actividades esenciales como caminar, correr y nadar, decidimos, al menos temporalmente, mantener cerrados nuestros estacionamientos en un esfuerzo por disuadir a los residentes que no son del Condado de Sarasota de visitar.

Continuamos evaluando las condiciones todos los días y, junto con la orientación del gobernador, planificaremos aperturas por etapas adicionales. El condado de Sarasota continúa alentando el distanciamiento social y la higiene adecuada mientras visita las playas públicas operadas por el condado. Agradecemos la cooperación de todos hasta el momento.

Para obtener información sobre la asistencia de la ADA en nuestras playas, llame al Centro de contacto del condado de Sarasota al 941-861-5000.

LATEST ON THE CORONAVIRUS PANDEMIC: