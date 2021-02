“Los queremos de vuelta” Bruce Arians mantiene la esperanza de mantener a muchos jugadores para la próxima temporada

TAMPA, Fla. (WFLA) – El entrenador de los Tampa Bay Buccaneers, Bruce Arians, subió a Zoom el jueves por la mañana para discutir un próximo evento de recaudación de fondos para la Arians Family Foundation.

Sin embargo, como era de esperar, recibió un puñado de preguntas sobre la agencia libre.

“En su experiencia, ¿cuánto será el aura de Brady, el efecto Brady, un factor para mantener agentes libres y adquirir agentes libres o por lo general se reduce al dinero?” preguntó un periodista.

“Suele ser el dinero. Si está cerca, creo que nuestros muchachos realmente quieren quedarse y saben que tienen algo especial. No creo que ninguno de ellos quiera irse y yo no me involucro en los dólares “, dijo Arians.” Solo les hago saber que los queremos de regreso y ellos quieren regresar así que, con suerte, podemos hacer todo. y mantener a nuestros muchachos “.

La lista actual de los Tampa Bay Buccaneers está cubierta por agentes libres, por lo que, en los términos más simples, esta organización estará ocupada en la temporada baja.

Los principales agentes libres ofensivos incluyen a Chris Godwin, Antonio Brown, Rob Gronkowski, Leonard Fournette y Ryan Succop.

Arians respondió una pregunta sobre la probabilidad de mantener a Godwin en Tampa. Ha felicitado maravillosamente a Mike Evans durante las últimas cuatro temporadas.

“Le encanta estar aquí”, dijo Arians. “Es difícil irse e irse a otro sistema solo por dinero, pero no está mal pagar dos receptores número uno, eso es seguro, cuando son tan buenos como nuestros dos números uno”.

Los principales agentes libres defensivos incluyen a Shaquil Barrett, Lavonte David y Ndamukong Suh.

¿Cree Arians que el deseo de ganar otro Super Bowl superaría el salario de Gronkowski y Suh?

“No creo que vaya a triunfar mucho”, admitió Arians, “pero, con suerte, podemos mantenerlos dentro del marco del equipo porque sé que ambos quieren volver. Eso es algo de lo que me mantengo alejado. No me involucro en los dólares, pero espero que ambos estén estructuralmente en el estadio donde podamos hacerlo “.