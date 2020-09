Los 'Patriotas' de San Petersburgo llaman a la paz tras las recientes protestas en el Área de la Bahía

Para subtítulos en Español has clic en la sección de ajustes

S T. PETERSBURG, Fla. (WFLA) – Mientras el grupo St. Pete Peace Protest marchaba por la ciudad el sábado para denunciar la injusticia racial, un grupo de autoproclamados Patriotas se unió para vigilar las cosas.

“Hemos notado los videos virales y hemos visto que no hay presencia policial por ahí. ¿Dónde está la policía para evitar que esto suceda?” preguntó Jonathan Riches, quien fue parte de la contraprotesta.

Riches grabó la protesta y la publicó en YouTube.

Dijo que él y otros están hartos del caos reciente, incluido un momento la semana pasada cuando los manifestantes interrumpieron a algunos comensales de Beach Drive.

“Creo que todo el mundo tiene la preocupación y el acuerdo de que no hay presencia policial allí y la gente está cansada de ser acosada por sus vidas”, explicó.

En el video de YouTube, parece que un hombre busca un arma en la cintura de su espalda durante la protesta. Momentos después, se produce una pelea de empujones. Luego, un hombre saca una pistola no lejos del The Vinoy Renaissance St. Petersburg Resort and Golf Club.

“¡Tiene un arma!” un hombre grita en un videoclip.

La policía dijo que nadie resultó herido y que no se realizaron arrestos.

“Fue extremadamente aterrador. Estaba muy preocupado por todos allí. Hay mucha gente allí que son jóvenes brillantes”, dijo Aaron Gilmore, portavoz de St. Pete Peace Protest.

Riches dijo que el hombre, que no ha sido identificado, probablemente sacó el arma para protegerse a sí mismo y a los demás, después de que otro hombre sacara un cuchillo.

Cuando fue contactado el lunes, un portavoz del alcalde de San Petersburgo, Rick Kriseman, dijo que el alcalde planea abordar las protestas durante una conferencia de prensa el martes.

Riches dijo que la gente planea reunirse en el centro de St. Pete el sábado para una manifestación Make America Great Again. Los detalles específicos del rally no se conocieron de inmediato.