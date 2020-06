Los partidarios de Trump celebrarán un mitin de cumpleaños el domingo

TAMPA (WFLA) – Los navegantes de Tampa Bay planean participar en una manifestación en barco en honor del cumpleaños del presidente Donald Trump y el Día de la Bandera este domingo.

Organizado por Trump Team 2020 Florida, una organización que enumera más de 20 capítulos y alrededor de 10,000 miembros en todo el estado, está planeando tres eventos en el área de la bahía, incluido un ” Rally on the Bay” en Tampa, así como eventos en el condado de Citrus y el condado de Hernando .

La reunión del Rally on the Bay comienza al este de la isla Beer Can a las 9:45 a.m. con los barcos que zarpan a las 11 a.m. pasando por las islas Davis, Bayshore Boulevard, McDill AFB y terminando en el puente Gandy.

Cientos de personas participaron en un desfile de botes celebrando al presidente Donald Trump durante el fin de semana del Día de los Caídos en el condado de Pinellas.