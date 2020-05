Los partidarios de la Enmienda 4 celebran el fallo contra los delincuentes que pagan multas antes de poder votar

[Para vídeo subtítulos en Español oprima el icono en la sección de ajustes]

TAMPA, Florida (WFLA) – Un juez federal en Tallahassee falló en contra de la ley estatal que exige que los delincuentes condenados paguen multas y obligaciones financieras legales antes de que sean elegibles para votar nuevamente, calificándolo como un sistema inconstitucional de “pagar para votar”.

Esta decisión que celebra la Coalición para la Restauración de los Derechos de la Florida tiene importantes implicaciones antes de las elecciones presidenciales de 2020 en noviembre.

“Como líderes de la Enmienda 4, esperamos utilizar esta decisión de la corte para ampliar nuestros esfuerzos de registro para crear una democracia más inclusiva, hacer que la votación sea emocionante nuevamente y unir las voces de los ciudadanos que regresan para crear una sociedad más justa y equitativa sistema de justicia ”, dijo el director ejecutivo de FRRC, Desmond Meade.

Según el FRRC, el resultado del “primer juicio de derechos civiles totalmente virtual” de la nación crea un camino para votar por cientos de miles de ciudadanos en Florida.

“Cualquiera que tenga el estigma de la prisión en su historial, es difícil”, dijo Eugene Williams.

Williams le dijo a 8 On Your Side que pasó 18 años en el sistema penitenciario del Departamento Correccional de Florida.

“Salí el 25 de diciembre de 2011”, dijo, “el mejor regalo de Navidad que podría haber tenido”.

Tampa, de 44 años, nunca ha votado.

“Sé que hay mucha gente como yo que nunca ha votado quién se equivocó con la ley. ya sabes, y no tuve la oportunidad de que se escuchara su voz “, dijo Williams

Casi dos tercios de los votantes de Florida en 2018 aprobaron la Enmienda 4, que tenía como objetivo restaurar los derechos de voto de los ex delincuentes privados de sus derechos al completar su condena.

La Legislatura dirigida por los republicanos aprobó una ley que estipula que las obligaciones financieras legales deben pagarse como parte de la sentencia, además de cumplir cualquier tiempo en prisión.

“Ahora lideramos a la nación en términos de personas con condenas por delitos mayores que esperan y esperan votar en las próximas elecciones”, dijo el subdirector de FRRC, Neil Volz, a 8 On Your Side.

En su decisión de 125 páginas publicada el domingo, el juez Robert Hinkle dijo que el estado no puede evitar que los ex delincuentes voten porque no pueden pagar o no pueden averiguar cuánto deben en concepto de honorarios judiciales, multas y restitución a las víctimas.

“Esta decisión es realmente un cambio de juego para muchas personas en el Estado de Florida cuando se corta la jerga legal y el litigio”, dijo Volz. “Al final del día, se trata de personas, personas cuyas voces se pueden escuchar en el proceso electoral”.

El fiscal estatal Andrew Warren le dijo a 8 On Your Side durante varios meses que los jueces del condado de Hillsborough ya han estado revisando casos de delincuentes convictos y los honorarios que podrían deber.

“Estamos muy por delante de la curva en tener un sistema establecido en el Condado de Hillsborough para que un juez determine si alguien no puede pagar lo que debe y, por lo tanto, se les permite votar”, dijo Warren. nos aseguramos de no tener discriminación basada en la riqueza de los votantes “.

Con un saldo de aproximadamente $ 4,000, Williams dijo que está entusiasmado con lo que significa la decisión del juez para él y para tantos ciudadanos que regresan a la sociedad después de un tiempo cumplido.

“Me gustaría saber quién era este juez”, dijo. “Le daría un abrazo, porque de nuevo, aunque estamos privados de sus derechos, seguimos siendo sus vecinos”.

El juez Hinkle dijo que espera que el estado apele su decisión.

8 On Your Side contactó a la oficina del Gobernador Ron DeSantis para comentar sobre el fallo de la corte, pero aún no ha recibido respuesta.

