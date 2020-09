Los padres le temen a los programas, los cursos podrían estar en proceso en las escuelas del condado de Hillsborough

TAMPA, Florida (WFLA) – A principios de este año , 8 On Your Side mostró a los espectadores la forma inteligente en que la orquesta de Coleman Middle School lidió con la crisis del coronavirus.

La maestra Karen Dillard pidió a sus alumnos que grabaran sus piezas musicales en casa y las actuaciones en solitario se editaron juntas.

Sin embargo, durante el fin de semana, las cosas parecieron tener una mala nota cuando los padres se comunicaron con 8 On Your Side para decirles que se enteraron por correo electrónico de que el curso de orquesta pronto podría desaparecer.

“No podía creer que estuviera leyendo eso”, dijo la madre Kristine Daniel. “Llevamos un mes en la escuela. ¿Por qué ahora?”

Daniel tiene una hija de octavo grado que está devastada por la noticia.

“Cuando se enteró estaba llorando. Definitivamente fue un shock para el sistema”, dijo Daniel.

Los distritos escolares de todo el país están lidiando con recortes presupuestarios debido a las consecuencias y las demandas de la crisis de COVID-19.

La superintendente Addison Davis envió un correo electrónico a los padres durante el fin de semana, diciendo que el presupuesto del distrito debe realinearse ya que la inscripción ha bajado. Aseguró que los programas como música, arte, educación física y cursos avanzados se mantendrían, aunque algunos padres de Coleman dijeron que les habían dicho lo contrario.

“Realmente siento que la orquesta es su lugar. Y ella lo encontró. Y luego, después de seis semanas de clases, le arrancaron el problema”, dijo la madre Ellie Probasco.

8 On Your Side habló con la portavoz del distrito, Erin Maloney, quien dijo que hasta el lunes por la tarde, no se han eliminado programas del distrito. Los líderes están en el proceso de analizar la dotación de personal escuela por escuela, dijo Maloney, pero todos los programas permanecen intactos.

El superintendente hablará durante una reunión de presupuesto a las 9:30 am el martes, donde se discutirán los impactos de COVID-19. La junta escolar se reúne más tarde ese día a las 4 pm, dijo Maloney.

