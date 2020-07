Los padres de Tampa Bay se reunieron con gemelos prematuros después de que la compañía local los llevara a casa

Para subtítulos en Español has clic en la sección de ajustes

TAMPA, Florida (WFLA) – Una familia local se ha reunido después de que COVID-19 los forzó a miles de millas de distancia.

Nacidos prematuramente, los bebés gemelos luchaban por sus vidas en una UCIN. Una pareja de Tampa Bay viajaba para ver a sus bebés, nacidos de una madre sustituta en Utah, pero el temor al coronavirus hizo que llevarlos a casa fuera casi imposible.

Para John Waterman y Alison Herman, es un reencuentro y regreso a casa para estos pequeños paquetes de alegría.

“Hoy es el día en que se suponía que debían ser entregados, y lo fueron. Fueron entregados a mi esposa y nuestra familia. Comienza ahora”, dijo Waterman.

El nacimiento llegó ocho semanas antes para David y Sydney, quienes nacieron de una madre sustituta en St. George, Utah. La vida hasta ahora estaba en la UCIN, pero la vida en Florida con mamá y papá, casi imposible.

“La corona (virus) es la razón de todo esto. Si no hubiera corona (virus) tendríamos … Me refiero a un vuelo comercial … El médico en la UCIN nos dijo rotundamente, no puedes llevar a estos niños en un vuelo comercial “, dijo Waterman.

Después de ver nuestra historia, los propietarios de Jet ICU se comunicaron con el nuevo padre.

“Me preguntó si lo dejaríamos llevar a nuestros bebés a casa. Supongo que esperé tres segundos antes de gritar que sí”, dijo el nuevo padre.

Al salir de Utah, el vuelo de cuatro horas con una enfermera y papá llevó a estos bebés a casa con una familia muy agradecida.

“Fue una sensación de alivio, emocionado. Aliviado de que estén en casa para siempre y que estén a salvo”, dijo Herman.

Los bebés todavía tienen una pelea por delante. Están tomando oxígeno y Waterman y Herman trabajarán con el Johns Hopkins All Children’s Hospital para fortalecerlos y mantenerlos saludables. La buena noticia es que están en casa con la familia.

El costo del vuelo fue de más de $ 40,000, pero Waterman y Herman no tendrán que preocuparse por esa factura. Los propietarios de Jet ICU hicieron esto sin cargo.

El propietario le dijo a Marco Villarreal de 8 On Your Side que lo hicieron porque podían ayudar a alguien en nuestra comunidad.

