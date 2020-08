Los organizadores prueban el evento del ‘Primer viernes’ en Lakeland, esperan que asistan cientos

LAKELAND, Fla. (WFLA) – Los organizadores esperan que cientos de personas se reúnan en el centro de Lakeland el viernes por la noche para poner en marcha una tradición mensual prepandémica en un mundo en medio de una pandemia.

El centro de Lakeland será el hogar del primer “primer viernes” desde principios de marzo.

La versión pandémica se llama “Primer viernes: de adentro hacia afuera”. Se alientan las máscaras.

“Solo espero que las personas sean responsables, mantengan la distancia y usen máscaras cuando puedan y estén seguras de esa manera”, dijo Kate Milne, quien vive en Lakeland.

Las empresas esperan un gran impulso.

“La gente va a escuchar el primer viernes y pensarán en ir a Munn Park. Pensarán en ir al restaurante y pensar en salir de nuevo”, dijo Spencer Geniesse, gerente de bar en Tsunami Sushi y Hibachi.

“Este no es el típico Primer Viernes”, dijo Julie Townsend, directora ejecutiva de la Autoridad de Desarrollo del Centro de Lakeland. “Definitivamente esta es una situación de prueba y por eso quiero enfatizar que no es el negocio habitual con el Primer Viernes”.

El comedor del restaurante se expandirá a calles cerradas, lo que permitirá que más clientes visiten el restaurante.

El comedor interior todavía está limitado al 50 por ciento de la capacidad en los restaurantes de Florida.

También habrá música y una exhibición de autos, dijo Townsend.

No hay planes para rechazar a la gente si hay demasiada gente.

“¿Qué cerrar? No podemos cerrar las calles ”, dijo Townsend. “Creo que se cierra solo en el sentido de que no hay lugar para esa gente, no pueden comprar comida si las filas son demasiado largas, no pueden conseguir una mesa y sentarse porque no hay mesas y sillas disponibles. No tienen nada que hacer excepto caminar “.

El primer viernes está programado de 6 p.m. a 9 p.m.

ÚLTIMAS NOTICIAS: