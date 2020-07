Los nuevos números de solicitantes de desempleo crecen a medida que los viejos problemas de DEO siguen sin resolverse

Para subtítulos en Español has clic en la sección de ajustes

TAMPA, Florida (WFLA) – A medida que los casos de COVID-19 en Florida continúan aumentando, el número de solicitudes de desempleo por primera vez en Florida también se está incrementando después de haberse nivelado previamente en junio.

El total de reclamos por primera vez en el Estado del Sol fue de 93,394 la semana pasada, un aumento respecto del total revisado de la semana anterior de 88,148.

Esto se produce cuando el aumento de los casos de COVID-19 obligó a algunas empresas recientemente reabiertas, bares en particular, a cerrar sus puertas una vez más.

Pero todavía hay floridanos sin trabajo que presentaron hace meses que todavía luchan para que les paguen. Eso incluye a Mary O’Toole, gerente de proyectos de San Petersburgo.

Desde que fue despedido a principios de abril, O’Toole ha tenido algunas pistas sobre nuevos empleos en lugares como Miami, Orlando y Jacksonville. Pero con las tarjetas de crédito al máximo y solo $ 15 a su nombre, dice que no podía permitirse el lujo de llegar allí.

Ella es una de los miles de floridanos que deberían calificar para beneficios de desempleo pero hasta la fecha no ha recibido un centavo.

“¡Nos mantienes en el sistema al no pagarnos!” ella le dijo a 8 On Your Side por teléfono, audiblemente frustrada.

O’Toole dice que el sitio CONNECT muestra su reclamo de desempleo bloqueado porque el Departamento de Oportunidades Económicas no puede verificar su identidad. Esto, a pesar de que ella dice que presentó su licencia de conducir y su tarjeta de seguro social al DEO como se le indicó al menos 15 veces. Innumerables llamadas al DEO han resultado inútiles.

“No hay nada que puedan hacer”, dijo O’Toole. “Lamentamos que haya sido incomodado, tenga paciencia con nosotros, estamos trabajando en ello. De acuerdo, dígaselo a mis acreedores. Dígalo al pago de mi automóvil”.

El problema con la verificación de ID es una de varias barreras para los beneficios que 8 On Your Side ha documentado en los últimos meses que parecen no resolverse.

El tablero de reempleo de Florida mostró que el 100 por ciento de los solicitantes elegibles pagaron el miércoles. Como anécdota, 8 On Your Side sabe que a muchas de esas personas no se les ha pagado por completo. Al menos otros 187,000, incluido O’Toole, se muestran esperando en varias colas de verificación.

Otros han tenido problemas para solicitar pagos o enviar solicitudes por completo debido a misteriosos errores del sistema.

Con Florida enfrentando un 14.5% de desempleo a partir de mayo (los datos de junio aún no están disponibles del DOL de EE. UU.) Los expertos dicen que un sistema de desempleo saludable y funcional desempeñará un papel clave en la recuperación económica del estado del coronavirus.

Balaji Padmanabhan, profesor de la Facultad de Negocios Muma de la Universidad del Sur de Florida, explicó que los beneficios de desempleo se destinan al pago de alquileres, alimentos y otros gastos cotidianos que se inyectan rápidamente en la economía. Si los beneficios se retrasan, cualquier tipo de crecimiento también puede retrasarse.

“Es dinero que se gasta directamente en la economía”, dijo Padmanabhan. “Va a los bolsillos de las pequeñas empresas en el estado que también necesitan el dinero para recuperarse”.

En casos extremos, los problemas de desempleo en la Florida están alejando a la fuerza laboral del Estado del Sol por completo.

Mary O’Toole encontró un nuevo trabajo en Georgia, después de pedir prestado suficiente dinero para llegar allí. Pero financiera y emocionalmente, dice que le llevará años curarse.

“Están arruinando la vida de las personas y a nadie parece importarle”, dijo. “Alguien debe ser responsable de esto”.

ÚLTIMAS NOTICIAS: