Los nuevos hermanos de Port Richey celebran, lamentan su graduación

[Para vídeo subtítulos en Español oprima el icono en la sección de ajustes]

NEW PORT RICHEY, Florida (WFLA) – Para una familia en New Port Richey, es realmente una señal de los tiempos, ya que celebran no a uno, sino a dos graduados.

Al igual que muchas ceremonias de graduación en estos días, la Universidad de Florida Central tomó la ruta virtual. La ceremonia se realizó en línea la semana pasada.

Se suponía que Colin Moran cruzaría esa etapa dos veces. Una vez fue para su graduación real y la segunda para su ceremonia de fijación de enfermería.

“Simplemente te cortaron en la rodilla en el último segundo y no hay nada. No recibiste nada … solo un PowerPoint para ver tu nombre desplazarse y eso es todo ”, dijo Colin.

Su hermana pequeña, Olivia, también es graduada, pero de la Escuela Secundaria Gulf.





“Sentir que todo el trabajo por el que he pasado está interrumpido. Todo el trabajo es para nada … especialmente cuando estamos en la escuela en línea. Eso ya es bastante difícil”, dijo.

Ahora, Colin enfrenta un nuevo desafío, conseguir un trabajo.

“La mitad de los hospitales de allí simplemente no están contratando. Dicen que no te queremos, ni siquiera solicites, no estamos aceptando solicitudes. Los otros se están volviendo muy lentos, virtuales, porque ya no puedes hacer nada cara a cara ”, dijo Colin.

Aunque los dos, como la mayoría de los hermanos, tienen su parte de rivalidades, comparten un momento común en el tiempo.

Pero para Olivia, una graduación en persona podría ocurrir en agosto.

Sin embargo, por ahora, los hermanos comparten la felicidad de terminar la escuela. Señales afuera de su casa anuncian al hermano, dúo de hermanas, que ahora se embarcan en la fase dos de sus vidas.

Colin espera conseguir un trabajo en un hospital en Orlando y Olivia se dirige a Polk-Hernando Community College para estudiar medicina veterinaria equina.

LATEST NEWS FROM WFLA.COM: