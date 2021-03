Los niños podrían recibir la vacuna COVID-19 para el próximo año escolar, dicen los expertos en salud de Tampa Bay

Para subtítulos en Español haga clic en la sección de ajustes

TAMPA, Florida (WFLA) – Los expertos médicos en Tampa Bay están aclarando cuándo podría estar disponible una vacuna para los niños.

“Mi preocupación es por su salud y seguridad”, dijo Laura McCrary.

McCrary ha mantenido a su hijo de 17 años fuera de la escuela este año debido a la pandemia. En cambio, su hijo aprende desde casa.

“Tiene asma severa cuando se enferma. La última vez que estuvo enfermo, tuve que llevarlo a la sala de emergencias”, dijo. “Preferiría vacunarlo antes de enviarlo de regreso a la escuela. Extraña estar con niños”.

Actualmente, en Florida, solo los trabajadores de primera línea y ciertas personas elegibles pueden recibir la vacuna.

A partir de ahora, la vacuna Pfizer es la única aprobada para niños mayores de 16 años. Se están realizando varios ensayos clínicos para niños, pero hasta ahora no se ha aprobado ninguna vacuna.

“Así como debería estar disponible para los empleados de la escuela , debería estar disponible para los niños en edad escolar”, dijo Stephanie Yocum, presidenta de la Asociación de Educación de Polk.

Como padre de un niño pequeño que tiene problemas médicos, Yocum espera que la vacuna esté disponible pronto para los niños.

“Es propenso a las infecciones de las vías respiratorias superiores porque fue prematuro”, dijo Yocum sobre su hijo de 3 años.

“Se está volviendo cada vez más un tema candente. Quieren saber, especialmente cuando hay niños con problemas médicos, cuándo van a encajar, cuándo van a poder vacunarse. La respuesta rápida y fácil es: simplemente no lo sabemos todavía “, dijo el Dr. Joseph Perno, director médico del Johns Hopkins All Children’s Hospital. “Estoy seguro de lo que ya hemos visto, no hay razón para creer que será diferente con la seguridad y los niños, pero tenemos que estudiarlo. Tenemos que mirarlo y asegurarnos de que no haya ningún lado efectos “.

El Dr. Perno dijo que se podría aprobar una vacuna para los niños el próximo año escolar.

“Mi mejor suposición es el verano. Realmente espero y estoy deseando que llegue el próximo agosto, septiembre, cuando sea el momento de que los niños regresen a la escuela”, dijo el Dr. Perno. “Ya sea que tenga 12 años o más o cinco o más, cualquiera que sea ese rango de edad”.