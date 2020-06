Los manifestantes de Tampa comparten peticiones de reforma policial en la reunión de la Junta de Revisión Ciudadana

Para subtítulos en Español has clic en la sección de ajustes

TAMPA, Florida (WFLA) – Una multitud desbordada aguardaba afuera del Centro de Convenciones de Tampa mientras que el comentario público sobre la reforma policial duró horas en la primera reunión de la Junta de Revisión Ciudadana desde enero debido a la pandemia.

“Estas tensiones están aumentando”, dijo el manifestante Emadi Okwuosa, de 22 años, al CRB. “La gente está molesta. Cada día que pasa es la vida de alguien que podría perderse”.

Muchos oradores estaban molestos porque la alcaldesa Jane Castor no estaba en la reunión, pero 8 On Your Side se enteró de que nunca iba a asistir.

A lo largo de la reunión, hubo demandas de cambio y llamamientos para destituir a la policía.

“Es necesario que haya un progreso tangible para desembolsar a la policía y reasignar esos fondos a programas como educación, vivienda pública”, dijo Getulio González-Mulattieri a 8 On Your Side después de su turno durante el comentario público.

Ellis Richards, de 41 años, dijo que las reformas policiales que quiere ver son estándares más altos y requisitos de educación para unirse a la fuerza.

“Los oficiales de policía, médicos y pilotos, todos tienen miles de vidas en juego todos los días”, dijo. “Dos de esos trabajos requieren una educación superior”.

La mayoría de los oradores más jóvenes han marchado por las calles en las últimas semanas en protesta por la injusticia racial y la brutalidad policial después de la muerte de George Floyd en Minneapolis.

La policía de Tampa dijo que solo actuaron cuando los manifestantes se volvieron violentos y no se dispersaron, pero los manifestantes expresaron su preocupación por el uso de fuerza excesiva.

“Le conté a Jane Castor cómo nos gastaron las lágrimas, le dije a Jane Castor cómo nos dispararon balas de goma”, dijo Okwuosa sobre su reciente reunión con el alcalde.

Después de varias llamadas para que el Jefe de Policía de Tampa, Brian Dugan, sea despedido o renuncie, respondió que buscará comentarios de los ciudadanos de la ciudad sobre cómo solucionar problemas y seguir adelante.

“Estamos haciendo una variedad de cambios en nuestras políticas y algunas de estas cosas están en curso y no sucederán de la noche a la mañana”, dijo el jefe Dugan.

Carolyn Collins, miembro original de la CRB formada hace casi cinco años, dijo que nunca había visto una participación como la del martes por la noche.

“Tenemos que cambiar la cultura dentro del departamento de policía en todo el país y ellos quieren un cambio”, dijo sobre su mayor conclusión de la reunión, “deben ser respetados pero tienen que aprender a respetar a los demás como bien.”

Collins dijo a 8 On Your Side que la CRB elaborará la agenda para su próxima reunión en julio basándose en los muchos comentarios durante esta reunión.