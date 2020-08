Los maestros pueden permanecer en el aula si se exponen al COVID-19

ATLANTA (AP) – Una nueva guía de la administración del presidente Donald Trump que declara a los maestros como “trabajadores de infraestructura crítica” podría dar luz verde a eximir a los maestros de los requisitos de cuarentena después de haber estado expuestos al COVID-19 y, en cambio, enviarlos de regreso al aula.

Mantener a los maestros sin síntomas en el aula, como ya han dicho algunos distritos escolares en Tennessee y Georgia, aumenta el riesgo de que transmitan la enfermedad respiratoria a los estudiantes y compañeros de trabajo. Las agencias de salud pública pueden exigir a varios maestros que se pongan en cuarentena durante 14 días durante un brote, lo que puede estirar la capacidad de un distrito para seguir brindando instrucción en persona.

Los funcionarios de salud de Carolina del Sur también describen a los maestros como trabajadores de infraestructura crítica , aunque no está claro si algún distrito pide a los maestros que regresen antes de los 14 días.

Entre los primeros distritos en nombrar a los maestros como trabajadores de infraestructura crítica se encontraba el condado de Greene, en el este de Tennessee, donde la junta escolar dio la designación a los maestros el 13 de julio.

“Básicamente significa que si estamos expuestos y sabemos que podríamos ser positivos, todavía tenemos que ir a la escuela y en ese momento podríamos ser portadores y esparcidores”, dijo Hillary Buckner, quien enseña español en la escuela secundaria Chuckey-Doak en Afton.

Buckner, secretario de la afiliada a nivel de condado de la Asociación Nacional de Educación, dijo que no es ético que los maestros se arriesguen a infectar a los estudiantes. Actualmente, solo los estudiantes de pre-kindergarten y kindergarten asisten a clases presenciales en el condado de Greene, con 7500 estudiantes, dos días a la semana durante dos horas y media al día. Los maestros están instruyendo a otros en línea desde sus aulas, dijo Buckner, pero dijo que la junta escolar local pronto podría exigir un retorno en persona más amplio.

Los datos mantenidos por The Associated Press muestran que el coronavirus se está propagando más rápido per cápita en Georgia que en cualquier otro estado, mientras que Tennessee tiene la séptima propagación más rápida. Algunas escuelas que reabrieron para recibir instrucción en persona en ambos estados ya cerraron después de que se informaron los casos. Gordon Central High School en la ciudad de Calhoun, en el noroeste de Georgia, cambió a la instrucción en línea el miércoles citando un alto número de maestros en cuarentena.

Al menos otros cinco distritos escolares en Tennessee han otorgado la designación a sus maestros, buscando eximirlos de las órdenes de cuarentena. El gobernador Bill Lee bendijo el martes la medida, y su administración dijo que aceptaría la designación, citando a la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad del Departamento de Seguridad Nacional .

Esa agencia emitió el martes su cuarta versión de quién cuenta como trabajador de infraestructura crítica, diciendo por primera vez que los maestros deberían estar en la lista junto con enfermeras, oficiales de policía y empacadores de carne. Se puede permitir que dichos trabajadores sigan trabajando después de la exposición al COVID-19 “siempre que permanezcan asintomáticos y se implementen precauciones adicionales para protegerlos a ellos ya la comunidad”, afirman los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

“La decisión es del distrito”, dijo el republicano Lee en una conferencia de prensa el martes. “Si toman esa decisión, les hemos proporcionado una guía que deben seguir si eligen esa designación de infraestructura crítica”.

En Georgia, el condado de Forsyth en los suburbios de Atlanta también ha designado a maestros como trabajadores de infraestructura crítica. La portavoz Jennifer Caracciolo dijo que eso significa que se les podría decir que regresen a las aulas, pero dijo que el distrito de 50.000 estudiantes decidirá caso por caso.

Un portavoz del gobernador de Georgia, Brian Kemp, dijo que su administración está evaluando si quiere incorporar la guía federal en el marco legal de Georgia, lo que podría impulsar a más distritos a actuar.

“Hemos tenido algunos superintendentes que se han acercado para preguntar dónde está la administración sobre este tema”, dijo Candice Broce, portavoz del republicano Kemp. “Estamos en el modo de solicitud de entrada”.

Un abogado de Kemp escribió un correo electrónico el miércoles para decirle al distrito del condado de Floyd de Georgia que los maestros siguen sujetos a órdenes de cuarentena hasta que Kemp o los funcionarios de salud decidan si incorporar la guía federal. El condado de Floyd dijo el jueves que revertiría su designación de maestros como trabajadores de infraestructura crítica.

Los críticos en Georgia dicen que la designación ignoraría la nueva guía de salud emitida a las escuelas que dice que los maestros expuestos deben estar en cuarentena durante 14 días, incluso si obtienen una prueba negativa.

Craig Harper, director de la Asociación Profesional de Educadores de Georgia, una asociación no sindicalizada, dijo que sería “imprudente y contradice rotundamente la guía más reciente del Departamento de Salud Pública de Georgia destinada a proteger la salud de los estudiantes y educadores y frenar la propagación del virus”.

Los sindicatos de maestros y los grupos de administradores escolares nacionales no pudieron citar ejemplos en otros estados el miércoles.

La presidenta de la NEA, Lily Eskelsen García, dijo en un comunicado que la designación “no tiene mérito legal y es más una táctica retórica para dar al presidente Trump y a los gobernadores que ignoran los consejos y la orientación de los expertos en salud pública una excusa para obligar a los educadores a ingresar a escuelas inseguras. . ”

El presidente de la Federación Estadounidense de Maestros, Randi Weingarten, expresó sentimientos similares y dijo que “la administración Trump siempre intentará cambiar las reglas para amenazar, intimidar y coaccionar”.

“Si el presidente realmente nos viera como esenciales, actuaría así”, dijo Weingarten en un comunicado. “Los maestros son y siempre han sido trabajadores esenciales, pero no lo suficiente, al parecer, para que la administración Trump comprometa los recursos necesario para mantenerlos seguros en el aula “.

