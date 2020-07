Los maestros del condado de Pinellas están preocupados por cómo las finanzas están impactando el plan para reabrir las escuelas

Para subtítulos en Español has clic en la sección de ajustes

LARGO, Florida (WFLA) – Algunos maestros del Condado de Pinellas creen que el dinero y la política son parte del plan de reapertura de la Escuela del Condado de Pinellas recientemente finalizado. Los líderes escolares del condado de Pinellas dicen que nunca dejarían que esas cosas sucedan antes que la salud y el bienestar de los estudiantes y el personal.

El martes, el distrito decidió presentar su plan de 37 páginas al Departamento de Educación para el nuevo año escolar . Los padres tienen la opción de enviar a su hijo a una escuela tradicional, MyPCS Online y Pinellas Virtual School.

La inscripción ya está abierta y el distrito escolar dijo que los padres deben presentar su elección antes del 27 de julio a las 5:00 pm.

El distrito dijo que tienen alrededor de 100,000 estudiantes y el estado proporciona alrededor de $ 8,000 por estudiante en el aula. Pero si esos estudiantes están aprendiendo de Pinellas Virtual Schol, el distrito recibe alrededor de $ 2,600 menos por cabeza.

Por ejemplo, los líderes del distrito escolar dijeron que si 10,000 niños hacen la Escuela Virtual Pinellas, eso es $ 26 millones que el distrito escolar no recibe.

Los maestros dijeron que están furiosos porque el estado amenazaría con recortar fondos durante una pandemia.

“La mayoría de la política se trata del dinero”, dijo el profesor de matemáticas de secundaria, Brian Coleman. “¿Cómo los desafía a nivel federal o en Tallahassee, cómo los desafía a amenazar con financiar nuestras escuelas si no haces lo que decimos que vas a hacer? ¡Cómo te atreves!” Dijo hablando con el gobernador Ron DeSantis.

La Junta Escolar del Condado de Pinellas está avanzando con su plan para que los estudiantes vuelvan a la escuela o tomen clases en línea, pero muchos maestros aún están nerviosos.

Coleman dijo que no entiende por qué se les pidió que fueran virtuales en marzo, cuando hubo menos casos de COVID-19.

Un pediatra que ayudó a elaborar el plan dice que es porque en marzo teníamos menos conocimiento del virus y teníamos más miedo como sociedad.

” [Now] no creemos que los niños aumenten tanto la propagación”, dijo la pediatra de Baycare, la Dra. Christina Canody.

En nombre de los maestros que están nerviosos, 8 On Your Side preguntó a los líderes escolares si los maestros tendrían la opción de trabajar desde casa este año escolar.

“En este momento hay un proceso para que los empleados trabajen desde casa, el teletrabajo, si hay problemas de salud. Anticipamos a medida que nos acercamos [to the start of school] y sabemos más sobre cuál es nuestra situación que puede ser una opción para algunos empleados que tienen una preocupación médica documentada “, dijo el superintendente asociado de las escuelas del condado de Pinellas, Kevin Hendrick.

El Director del Departamento de Salud del Condado de Pinellas, Dr. Ulyee Choe, dijo que dará una presentación médica completa a los comisionados del condado el jueves por la mañana sobre si abrir las aulas es la decisión correcta.

