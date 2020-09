Los maestros de Polk que están expuestos a COVID-19 y sean asintomáticos podrán asistir a la escuela bajo una nueva política

CONDADO POLK, Fla. (WFLA) – Las Escuelas Públicas del Condado de Polk cambiaron su política el martes para permitir que los maestros regresen a la escuela si han estado expuestos al COVID-19 pero son asintomáticos.

“Tendrán la opción de continuar trabajando o pueden ponerse en cuarentena si tienen preocupaciones”, escribió Kyle Kennedy, de relaciones con los medios de las Escuelas Públicas del Condado de Polk, en un comunicado al canal de noticias 8. “Si continúan trabajando, estos maestros también deben monitorear su temperatura y síntomas, practique el distanciamiento social y limpie sus áreas de trabajo con mayor frecuencia ”.

Los maestros que viven con alguien que ha dado positivo por coronavirus deben ponerse en cuarentena.

El miembro saliente de la junta escolar Billy Townsend dijo que cree que la política se cambió porque demasiados maestros fueron puestos en cuarentena.

“En lugar de simplemente ser honestos sobre eso y decirlo directamente, dicen estas tonterías sobre la protección de la seguridad de las personas. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con la capacidad ”, dijo.

Este anuncio se produjo el mismo día que 8 On Your Side comenzó a recibir informes de que potencialmente docenas de maestros y casi 300 estudiantes estaban en cuarentena en Lakeland High School y Harrison School for the Arts.

“El distrito ciertamente no lo ha desacreditado. Simplemente asintió vagamente”, dijo Townsend, quien ha escuchado informes similares de las escuelas.

Las Escuelas Públicas del Condado de Polk dirigieron nuestras consultas sobre personas en cuarentena al Departamento de Salud de Florida en el Condado de Polk.

“En este momento, la información sobre casos o investigaciones epidemiológicas no está disponible y está exenta de la divulgación de registros públicos”, dijo Nicole Riley, especialista en información pública del DOH, en un comunicado.

La presidenta de la Asociación de Educación de Polk, Stephanie Yocum, dijo que está tratando de sacar a la luz las cifras de cuarentena en las escuelas del condado de Polk.

“El público tiene derecho a saber y nosotros tenemos derecho a saber para que podamos ayudar mejor a mantener a nuestros miembros seguros”, dijo Yocum. “Hemos presentado varias solicitudes. Se han comunicado con nosotros diciendo que estamos trabajando en ello, pero luego nos dirigen a su sitio web “.

En su panel de control en línea , las Escuelas Públicas del Condado de Polk informan 12 casos de COVID-19 relacionados con Lakeland High School y Harrison School for the Arts.

La mayoría de los seis casos reportados el miércoles involucraron a personas en cuarentena, según un correo electrónico enviado a los padres.

Yocum cree que la nueva política de cuarentena pone en riesgo a los maestros.

“Le estás diciendo a alguien que podría haber estado expuesto, simplemente sigues exponiéndote a otras personas y posiblemente propagando la infección y esperaremos hasta que tengas síntomas”, dijo.

La superintendente Jacqueline Byrd no estuvo disponible para una entrevista el miércoles.

